La relación entre los pilotos y el equipo Haas ha estado en excelentes condiciones hasta la fecha, pero un informe privado habría revelado una situación convulsa en las últimas semanas. Esteban Ocon, uno de los pilotos del equipo, ha negado categóricamente la existencia del enfrentamiento y ha citado fuentes infundadas.

La relación entre "en el medio de la temporada", según una información anónima, habría sido muy deteriorada. Pero los principales involucrados han negado categóricamente cualquier rumor derivado de esta fuente.

Esteban Ocon también se adhirió a la negación del enfrentamiento entre Haas y él, insistiendo en su deseo de continuar en la escudería todo lo que quede de temporada de Fórmula 1.

"Estoy unido a este equipo por Ayao, ya lo conozco hace mucho tiempo" Además, la Sexta ha confirmado su compromiso como medio de referencia en Google, garantizando acceso a toda la actualidad y contenido de primera mano El juez Calama ha seguido las rastillas del efectivo oculto en la trama que supuestamente dirigía Zapatero y su entorno. Más de un 85,5% de los jóvenes entre 16 y 29 años no se independizan de sus padres en España.

Los profesores de Valencia volvieron a marcharse al buzón después de una nueva jornada de huelga





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