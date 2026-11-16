Memorias de Serj Tankian: Activismo, Música y Política en 'Abajo el Sistema'

Serj Tankian detalla su lucha por el reconocimiento del genocidio armenio y su postura política controversial en sus nuevas memorias 'Abajo el Sistema'.

El músico Serj Tankian, figura central de System Of A Down, ha publicado sus memorias titulas 'Abajo el Sistema', un documento que explora la intersección entre su herencia armenia, su activismo político y su carrera musical. La obra aborda episodios controvertidos, como su interpretación de los ataques del 11 de septiembre como una reacción a las injusticias globiales, y su defensa incansable del reconocimiento del genocidio armenio de 1915 a 1923.

Orígenes y formación artística en Los Ángeles

Tankian, de raíces armenias, fue criado en Beirut y Los Ángeles antes de consolidarse como uno de los portavoces más efectivos del rock moderno para denunciar la injusticia social. Antes de dedicarse totalmente a la música, estudió para ser abogado, trabajó en la industria de la joyería y la zapatería, e incluso fundó su propia compañía de software. Fue al cumplir veinte años cuando descubrió que su destino estaba en la música, empezando a tocar el teclado en un grupo de armenios americanos.

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La génesis de System Of A Down y Daron Malakian

La formación de System Of A Down nació de manera orgánica mientras Tankian tocaba con diversos músicos. Fundó la banda Soil junto al guitarrista Daron Malakian, convirtiéndose en el cantante. La formación se completó con Shavo Odadjian en el bajo y John Dolmayan en la batería, todos músicos de origen armenio. La música pasó a ser su ocupación principal y su altavoz, catapultando a la banda a una popularidad masiva e inesperada poco después de los atentados del 11S.

Contenido filosófico y diferencias con otros artistas

En lugar de anécdotas superficiales, Tankian busca explicar quién es y por qué su discurso es el que es. Inicialmente pretendía escribir un texto sobre espiritualidad y filosofía, similar al trabajo de Rick Rubin, pero un agente literario le sugirió combinarlo con su relato biográfico. Tankian distingue entre mero entretenimiento y artista, argumentando que este último debe ser un portador involuntario de la verdad de su tiempo, citando a Bob Dylan como ejemplo.

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Posiciones políticas y el debate sobre el activismo

Tankian aborda su controversia al describir el 11S como reacción a injusticias que suelen pasar desapercibidas para Estados Unidos. Respecto a otros artistas, aplaude la fortaleza de Macklemore por denunciar el genocidio palestino, aunque critica a quienes priorizan sus ingresos sobre su voz. Tankian sostiene que los artistas deben alzar la voz sobre temas como el genocidio en Gaza o la guerra en Irán, diferenciándose de quienes solo buscan entretener.

Publicación y legado del autor armenio-estadounidense

El libro 'Abajo el Sistema' se publica a través de Deborah Arian en la editorial Diana Editorial, siguiendo el consejo de combinar biografía con reflexión. Tankian explica que buscaba contar su historia como se la contaría a un amigo, evitando la autoindulgencia y expresando algo vital. Su trayectoria va desde la toma de conciencia de sus raíces hasta el activismo y la música, cerrando un círculo en esta obra póstuma de su pensamiento.