Análisis sobre la desmemoria histórica en España, la naturaleza de la Guerra Civil como lucha de clases y la represión franquista contra la identidad catalana.

La escasa recuperación de la Memoria Histórica en los círculos políticos, académicos y mediáticos de España explica la persistencia de una historia tergiversada. Este relato distorsionado domina la comprensión del pasado y del presente, impidiendo el reconocimiento pleno de los eventos cruciales que definieron la nación. La falta de conciencia colectiva omite la naturaleza real de la Guerra Civil, presentada erróneamente como un conflicto simple en lugar de una confrontación compleja.

Naturaleza del Golpe Militar y la Guerra

La Guerra Civil fue un golpe militar contra un sistema democrático gobernado por fuerzas políticas que promovían reformas urgentes. Estas reformas afectaban los intereses de las clases privilegiadas y dominantes, que constituían una minoría poblacional. La necesidad de controlar a la mayoría de la población, compuesta por las clases populares, requirió una represión masiva y cruel. Sin la enorme resistencia popular en la mayor parte de los territorios, el golpe se habría impuesto en dos o tres meses.

Also read El Gobierno inicia la declaración del paredón de Paterna (Valencia) como lugar de memoria democrática

A pesar de la ayuda de las tropas nazis alemanas y fascistas italianas, y la escasa ayuda militar recibida del exterior, los golpistas tardaron tres años en someter a la mayoría de la población. Los gobiernos occidentales democráticos ofrecieron poco apoyo, temerosos de que las reformas populares del Frente Popular contaminaran a sus propias clases trabajadoras. Este contexto permitió el establecimiento de uno de los regímenes más represivos de Europa en el siglo XX, donde el terror era política de Estado.

Represión Franquista vs. Totalitarismos Europeos

El régimen de Franco se caracterizó por una violencia estatal sin precedentes en comparación con otros fascismos europeos. Las estadísticas revelan una disparidad abismal en la escala de la brutalidad institucionalizada. Por cada asesinato cometido por Mussolini, el régimen de Franco cometía diez mil. Esta cifra ilustra la profundidad de la tiranía impuesta tras la victoria militar.

Advertisement

La Guerra Civil no fue solo una lucha de clases, sino también un enfrentamiento entre dos visiones de España. Fue una confrontación entre las oligarquías y la burguesía por un lado, y la clase trabajadora de los distintos pueblos y naciones por otro. Los vencedores establecieron un Estado dictatorial, consolidando un poder que resistió la democracia durante cuatro décadas.

Transición y Limitaciones Democráticas

Cuarenta años después, las fuerzas dominantes en la transición a la democracia fueron las mismas que habían liderado el golpe. La transición fue definida erróneamente como modélica, ignorando el desequilibrio de fuerzas a favor de los vencedores. Este desbalance hacía imposible un resultado democrático pleno para los vencidos, liderados por las izquierdas.

El producto de este proceso, la democracia española, resultó ser enormemente limitada. El Estado del Bienestar fue y continúa siendo muy insuficiente. Los datos históricos avalan esta observación, detallados en obras como las publicadas por Anagrama en 2002. La estructura política heredada mantiene las desigualdades derivadas de la victoria franquista.

Represión Cultural en Catalunya y el País Vasco

Existe una dimensión oculta de la desmemoria histórica relacionada con la lucha por la identidad nacional en las periféricas. La represión contra la cultura e identidad en Catalunya y el País Vasco, así como en Galicia, fue central en el golpe y el régimen subsiguiente. Como testigo catalán, la autoría describe experiencias personales que ilustran esta opresión lingüística.

En la Barcelona franquista, un agente de la policía gris (la policía franquista) molestó a la autoría por dirigirse a él en catalán, su lengua materna. Al responder escupiendo al agente, sufrió una paliza y fue llevado al cuartel. Sus padres, maestros republicanos, fueron brutalmente represaliados por apoyar la República y la Generalitat de Catalunya. Este episodio refleja la hostilidad estatal hacia la expresión cultural.

Advertisement

Identidad Catalana y Nacionalismo

En muchas partes de España se desconoce la existencia de un sentimiento de identidad en Catalunya que no es inherentemente excluyente. La autoría aclara que esta identidad puede derivar en nacionalismo excluyente, como ocurrió con Jordi Pujol. Pujol, referente del nacionalismo catalanista conservador, llegó a afirmar la inferioridad intelectual de los inmigrantes murcianos y andaluces.

Los nacionalistas pujolianos denominaban despectivamente a estos trabajadores como charnegos. Esta actitud contrasta con la tradición de orgullo identitario que no implica insolidaridad. La represión franquista intentó borrar esta identidad, pero la memoria familiar y comunitaria la preservó. La lucha de clases y la lucha nacional se entrelazan en la historia reciente de la península.

Legado de la Resistencia Popular

La resistencia popular fue fundamental para evitar una victoria rápida de los golpistas. Esta resistencia se manifiestó en la defensa de la lengua y la cultura locales frente a la homogeneización impuesta. La memoria de la represión, como la vivencia personal relatada, sirve como testimonio de la duración de la intolerancia.

La interpretación de la Guerra Civil como una lucha de clases y de naciones sigue siendo válida para entender el presente. El reconocimiento de estas facetas es esencial para una democracia plena. Sin una revisión honesta del pasado, las limitaciones actuales persisten. La historia no corregida sigue influyendo en la política contemporánea.