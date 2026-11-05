Memoria histórica: Espartinas presenta 'Las páginas arrancadas al olvido'

El libro sobre memoria histórica de José María García Márquez y Juan Miguel Baquero se presenta este viernes en Espartinas, con prólogo de Paul Preston.

Espartinas acoge este viernes la presentación del libro 'Las páginas arrancadas al olvido', una obra sobre memoria histórica y democrática escrita por José María García Márquez y Juan Miguel Baquero. El volumen cuenta con un prólogo del reconocido historiador Paul Preston.

El Ayuntamiento de Espartinas ha avanzado que el acto será una oportunidad para conocer la historia local, reflexionar sobre el pasado y mantener viva la memoria. La presentación se enmarca en la difusión de una obra que aborda episodios de la represión en el Aljarafe sevillano.

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Libro sobre memoria histórica en Espartinas

La obra 'Las páginas arrancadas al olvido' aborda la huella de la represión franquista en el Aljarafe sevillano, con un foco especial en el municipio de Espartinas. Su título apunta a la recuperación de hechos que durante décadas quedaron fuera del relato público.

El fragmento difundido de la publicación describe la vereda del río Pudio como un lugar convertido en un matadero humano, donde llegaron puñados de víctimas. El texto sitúa esos hechos en una comarca que no registra violencia izquierdista en ninguno de sus municipios.

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Según ese mismo pasaje, el Aljarafe sufrió 1.000 muertos, una cifra que el texto presenta como resultado directo del terror tras la guerra. La huella queda descrita como permanente en la historia sevillana.

La obra sitúa a Espartinas como el destino último de personas traídas de pueblos cercanos, algunas tras recorrer más kilómetros y soportar mayores penurias. El texto subraya que el camposanto local registra un mínimo de 29 casos vinculados al intercambio de secuestros.

Cómo se describe la represión en el Aljarafe

El texto describe un escenario de violencia concentrado en la vereda del río Pudio, que el fragmento presenta como un degolladero ribereño. Esa imagen sirve de hilo conductor para explicar cómo se produjeron los asesinatos en la comarca.

El propio fragmento advierte de que la cifra de 29 casos puede crecer en alguna decena. La razón es la dificultad documental para cerrar el número definitivo de asesinatos, un problema que afecta a la investigación de la memoria histórica.

Esa incertidumbre explica por qué el texto habla de un mínimo y no de una cifra cerrada. La obra reconoce así los límites de la documentación disponible para reconstruir lo ocurrido en Espartinas.

Posiciones de los autores y del Ayuntamiento

José María García Márquez y Juan Miguel Baquero son los autores de la obra, mientras que Paul Preston firma el prólogo. Los tres nombres aparecen unidos en el anuncio de la presentación en Espartinas.

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El Ayuntamiento de Espartinas sostiene que la presentación sirve para conocer la historia, reflexionar sobre el pasado y mantener viva la memoria. Desde la institución municipal se destaca el valor educativo del acto para los vecinos.

El propio texto reconoce que no existe un número definitivo de asesinatos en la localidad. Esa postura coincide con la idea de que la documentación todavía impide cerrar el recuento con total precisión.

Impacto y próximos pasos de la presentación

La presentación tendrá lugar este viernes en Espartinas, según el anuncio municipal recogido en la información original. El acto reúne a los autores y al ayuntamiento alrededor de la memoria democrática.

Para los vecinos de Espartinas y de la comarca del Aljarafe, el acto ofrece un espacio para conocer episodios de la represión que la obra documenta. La cifra de 29 casos afecta directamente al municipio y a las familias de las víctimas.

La obra combina el trabajo de dos autores con el prólogo de un historiador de reconocido prestigio, lo que la sitúa en el debate sobre la memoria histórica. Los próximos pasos previstos son la presentación pública de este viernes y la difusión del libro entre lectores de la provincia.