Memorable Invitadas de la boda de Mary de Dinamarca en Copenhague

Después de Katrina Markos, que fue la novia de Mary, Carolina de Mónaco y la Reina Letizia compartieron un increíble vestido y su estilo único. Sin embargo, en su lugar que no llevar una tiara, Carolina de Mónaco lució una creación de gala de Lorenzo Caprile, mientras que la Reina Letizia escogió un elegante vestido largo de Valentino, acabado con escote asimétrico y broche. Por otro lado, La Heredera al Trono de Suecia, Mette-Marit, ibuprofeno tempero con un vestido verde lima con escote palabra de honor, mientras que Maxima de Holanda lució un vistoso tono verde turquesa con una vistosa tiara.

Del vestido lencero de Carolina de Mónaco al rojo impresionante de la Reina Letizia: un repaso a las mejores invitadas de la boda de Mary de Dinamarca en la Catedral Nuestra Señora de Copenhague.

Ella caminó hacia él con un inolvidable vestido de novia del modisto danés Uffe Frank y, tras reencontrarse con su novio, comenzaría una de las más memorables bodas del mundo. Allí, se unieron a la realeza de medio mundo y, entre sus invitadas, estuvo inolvidable su desfile de espectaculares tiaras y vestidos para el recuerdo, que recuperamos en esta galería fotográfica





HOLAFashion / 🏆 41. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boda De Mary De Dinamarca Catedral Nuestra Señora De Copenhague Diseno Y Estilo Ivitadas Memorables Vestidos Y Tiaras

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La reina Letizia y la polémica sobre su cercanía con la literatura y su papel en la Casa RealLa reina Letizia ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil en su 48ª edición. La monarca leía varios fragmentos de de una narración en la que interpretaba la voz de una joven protagonista demostrando, una vez más, su cercanía con la literatura y su habilidad comunicativa. Esta aparición ha provocado que el periodista y colaborador Juan Diego Madueño la tilde de ser 'el mascarón de prueba de la Casa Real' al considerar que se ve 'artificial la necesidad de recibir elogios' por lo bien que habla. Isabel Rábago, por su lado, ha confesado que 'ha dejado de verla como una reina'. 'Para mi es una ministra más', añadía al respecto. La criticamos por exceso cuando venimos del defectoEn medio de estas declaraciones, Susanna Griso ha saltado a la defensa de la reina y la calificado de 'machistas' las opiniones de los colaboradores. Esta aparición de la mujer del Rey, para Susanna, es fruto de 'hacer bien su trabajo'. 'Es profesional y se memoriza todo', explicaba. La periodista Gema López, tras asegurar que ha sido muy crítica con Doña Letizia durante mucho tiempo, respondía a sus compañeros y decía que prefería ver a la reina de este modo. En ese momento ha aprovechado para comparar su actitud con la de la emérita Reina Sofía: 'estamos criticándola por exceso cuando venimos del defecto'. Rábago, reafirmada en lo que piensa, opina que la monarca 'opaca la figura del Rey Felipe VI' y niega que su comentario tenga una connotación machista. Respecto a la comparativa que ha sacado a relucir Gema López, la colaboradora afirma preferir el papel del Reina Sofía. 'La institución es el Rey ella es la esposa consorte', mantenía.

Read more »

La reina Camilla vuelve a utilizarse la corona de Isabel II para abrir el ParlamentoCamilla, la reina y reina consort de Inglaterra, continuó la tradición de la reina Isabel II al utilizar la corona de Isabel II para abrir el nuevo Parlamento en 2023. Además, se convirtió en la segunda reina coronada en 2023.

Read more »

La Reina Letizia rescata un vestido de Moisés Nieto en vibrante fucsia y nos recuerda que la primavera es todo colorÚltimo acto público de la Reina Letizia esta semana, que se ha celebrado en Madrid, en el Teatro Real. Allí ha presidido un encuentro iberoamericano sobre enfermedades raras...

Read more »

La reina Letizia se pronuncia sobre la crisis del hantavirusLa reina Letizia defiende que invertir en salud, además de ser algo obligatorio en términos humanos, es rentable económicamente.

Read more »