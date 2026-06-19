Meloni niega haber "suplicado" una foto a Trump y califica sus declaraciones de "invento"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha rechazado las afirmaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien declaró que ella le rogó que se tomaran una fotografía durante la cumbre del G7. Meloni ha calificado las palabras de Trump de "totalmente inventadas" y ha anunciado que podría cancelar su visita a Estados Unidos en junio. La tensión entre ambos líderes, antes aliados cercanos, se acrecienta con críticas mutuas sobre el trato a los aliados y enemigos de Occidente.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni , se ha declarado este viernes "atónita" por unas palabras del presidente de Estados Unidos , Donald Trump , quien ha declarado a un canal de televisión que ella le suplicó en la reciente cumbre del G7 que se tomaran una foto juntos, lo que la mandataria ha calificado de "invento".

Ante estas afirmaciones, Meloni ha rechazado categóricamente haber pedido semejante cosa, afirmando en sus redes sociales: "Las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas. Sinceramente, estoy atónita. Ni yo ni Italia suplicamos nunca". Según la transcripción de la entrevista telefónica hecha por el canal italiano La 7, Trump dijo sobre Meloni: "En la cumbre del G7 me suplicó que me tomara una foto.

Me dio pena. ¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir!

¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!

". Meloni respondió colgando un vídeo en sus redes en el que, además de negar los hechos, lanzó una crítica more amplia: "No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados.

Además, no es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente".

Este incidente ha escalado hasta el punto de que surge la información de que Italia podría cancelar la visita que Meloni tenía previsto hacer a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio, como represalia por las "graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni", que "ofenden a toda Italia". Aunque la relación entre ambos líderes, antiguos aliados, ya se había deteriorado en los últimos meses debido a diferencias en temas como la guerra en Irán y los ataques de Trump al papa León XIV, durante la propia cumbre del G7 en Évian (Francia) ambos intentaron mostrar una imagen de normalidad.

Meloni afirmó entonces en una rueda de prensa: "Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional".

Sin embargo, ahora estas declaraciones de Trump han abierto una nueva grieta. El episodio subraya la tensión entre el liderazgo de Estados Unidos y algunos de sus socios europeos, y alimenta los giàficos internos en Italia sobre la alianza con Washington. Mientras Trump parece buscar retratar a Meloni como una seguidora que busca su aprobación, ella reacciona defendiendo la dignidad nacional y la autonomía de Italia, y lanzando una indirecta sobre la supuesta blandura de Trump hacia adversarios como Rusia.

La situación está en evolución y podría tener consecuencias diplomáticas concretas, empezando por la posible anulación de la visita de Estado. Los analistas señalan que, más allá de la anécdota de la foto, lo que está en juego es la narrativa sobre el poder y la influencia en la relación transatlántica, y cómo los líderes manejan los conflictos en público





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