Meliá Hoteles abandona Cuba de forma inmediata por el contexto geopolítico y presiones de EE UU

La cadena española Meliá Hoteles ha decidido dejar de operar y comercializar sus quince hoteles en Cuba con efecto inmediato. La empresa, que comunicó la medida a la CNMV a través de su filial Ilha Bela, alega el complicado entorno geopolítico, legal y económico de la isla, sumado a las presiones de Estados Unidos. La decisión, notificada el 26 de mayo al Grupo Gaviota (propiedad de las Fuerzas Armadas cubanas), se justifica por circunstancias ajenas a su gestión. Se pone fin así a la gestión de los establecimientos y al uso de las marcas Meliá en el territorio cubano.

La cadena hotelera española Meliá Hoteles ha anunciado su salida inmediata del mercado cubano, poniendo fin a la gestión y comercialización de los quince establecimientos que operaba en la isla.

La decisión, comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de su filial portuguesa Ilha Bela, se fundamenta en el complejo contexto geopolítico, social, legal y económico que atraviesa Cuba, así como en las presiones ejercidas por Estados Unidos. La empresa señala que esta medida responde a circunstancias sobrevenidas ajenas a su capacidad de gestión, adoptada desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial.

La notificación previa a la propiedad, el Grupo Gaviota -controlado por Gaesa, el conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas- se produjo el pasado 26 de mayo. Meliá ha optado por la cesión inmediata del uso de sus marcas y la terminación de los servicios de gestión, en una ruptura que marca el fin de una presencia histórica en el país caribeño





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