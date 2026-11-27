La cadena hotelera Meliá asumió la gestión de las propiedades de Lionel Messi y Rafael Nadal en 2025 tras la ruptura de sus contratos anteriores con otras entidades.

La cadena hotelera Meliá asumió la gestión integral de los activos inmobiliarios de Lionel Messi a finales de 2025. Este movimiento corporativo sucede tras la ruptura oficial del vínculo contractual que unía al futbolista argentino con la compañía Majestic. La transición marca un cambio significativo en la administración del patrimonio deportivo de la estrella del Inter Miami.

Reestructuración de activos inmobiliarios en España

El exjugador del FC Barcelona consolidó su patrimonio a través de la socimi Edificio Rostower. Esta estructura de inversión incluye propiedades situadas en Sitges, en la provincia de Barcelona, y en Sotogrande, ubicada en Cádiz. Además, el grupo cuenta con inmuebles en Mallorca, Ibiza, Baqueira Beret y Andorra. La socimi obliga legalmente a mantener todos los activos en régimen de alquiler, una condición que generó fricciones con la operación anterior.

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Motivos de la rescisión contractual con Majestic

Meliá optó por asumir la gestión directa tras detectar incompatibilidades estructurales con el modelo de Majestic. El exfutbolista del Barcelona no consideró adecuado el esquema de alquiler obligatorio impuesto por la socimi Edificio Rostower. Esta falta de alineación estratégica provocó la decisión de rescindir el contrato vigente. La cadena hotelera balear identificó la oportunidad de reorientar la explotación de estos activos bajo su propia marca.

Integración de la marca Meliá MIM y propiedades exclusivas

La cadena incorporó los inmuebles de Messi a su enseña de superlujo, Meliá MIM. Esta marca cuenta actualmente con 26 inmuebles operativos o en desarrollo en más de 12 países. El modelo se caracteriza por ser una colección de hoteles independientes que mantienen su identidad propia. Estos establecimientos se benefician simultáneamente de la distribución, los estándares y el marketing de Meliá. Este enfoque permite a los hoteles MIM conservar su carácter y estilo propios.

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Adquisición y gestión del hotel Meliá de Tredos

El portafolio gestionado por Meliá incluye el hotel Meliá de Tredos, un establecimiento de cuatro estrellas ubicado en el Valle de Arán, en la provincia de Lleida. Este inmueble se encuentra junto a una finca rústica y fue adquirido por la compañía a principios de este año. La gestión operativa era ejercida por Meliá desde 2022, momento en el que estaba afiliado bajo la marca Affiliated by Meliá. La integración completa formaliza la propiedad y la operación bajo la misma entidad.

Expansión conjunta con Rafael Nadal y proyección futura

Paralelamente, Meliá mantiene una empresa conjunta con el tenista Rafa Nadal a través de la marca Zel desde 2022. Esta alianza ya suma seis hoteles ubicados en Palma de Mallorca, Costa Brava, Punta Cana en la República Dominicana, Fuertevententa y Cozumel en México. La cadena planea dos aperturas adicionales para 2027 en Madrid, en un hotel de la calle Gran Vía, y en Sisi, en Creta. Esta expansión demuestra la consolidación de la estrategia de socios estratégicos de la compañía balear.