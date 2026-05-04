Mélenchon se lanza a la carrera presidencial de 2027: Cuarto intento para el líder de la Francia Insumisa

Jean-Luc Mélenchon anuncia su candidatura a las elecciones presidenciales francesas de 2027, prometiendo una alternativa de izquierda y alianzas con países latinoamericanos. Analizamos sus propuestas, desafíos y el panorama político actual.

Jean-Luc Mélenchon , el veterano líder de la Francia Insumisa (LFI), ha anunciado formalmente su candidatura a las elecciones presidenciales francesas de 2027, marcando su cuarto intento por alcanzar la máxima magistratura del país.

Con 74 años, Mélenchon se presenta como una figura clave en el espectro político de izquierda, aunque también como una de las más controvertidas. Su decisión, revelada en una entrevista con el canal TF1, responde, según sus propias palabras, a un contexto político nacional e internacional que exige una respuesta urgente y decidida.

Mélenchon no ha dudado en señalar los problemas estructurales que aquejan a Francia, denunciando con vehemencia los privilegios y el racismo como las principales fuentes de daño para la nación. Su visión, profundamente arraigada en la justicia social y la igualdad, se traduce en una propuesta de alianzas estratégicas con España y otros países de América Latina, con el objetivo de contrarrestar la influencia de Estados Unidos bajo una posible administración de Donald Trump y la política de Israel.

El panorama electoral francés para 2027 se presenta aún incierto, aunque la candidatura de Édouard Philippe, ex primer ministro durante el mandato de Emmanuel Macron, ya ha sido confirmada. No obstante, las encuestas preliminares sugieren que Mélenchon podría ser uno de los líderes progresistas con mayor potencial de apoyo en la primera vuelta de las elecciones.

Sin embargo, los mismos sondeos predicen una derrota segura en una eventual segunda vuelta, enfrentándose a la extrema derecha, representada por Marine Le Pen o su sucesor, Jordan Bardella. La polarización que genera la figura de Mélenchon es evidente, como lo demuestra un reciente estudio que revela que un 84% de los electores no lo desean como candidato.

A pesar de este dato, Mélenchon identifica al Agrupación Nacional (RN) de Le Pen y Bardella como su principal adversario, anticipando que podrían ser los que avancen en la contienda electoral. No obstante, el líder de LFI expresa dudas sobre la capacidad de la fuerza nacionalpopulista para llegar a la segunda vuelta.

La trayectoria política de Mélenchon se caracteriza por su capacidad para movilizar a sectores específicos de la población, especialmente en las periferias urbanas, donde cuenta con un fuerte respaldo entre las comunidades de origen magrebí y subsahariano. La figura de Mélenchon es objeto de controversia y debate en el fragmentado panorama político francés.

La derecha y el centro lo acusan de antisemitismo debido a sus declaraciones sobre el conflicto árabe-israelí, mientras que una parte de la izquierda moderada también mantiene reservas al respecto. A pesar de haber logrado establecer dos exitosas alianzas electorales con el Partido Socialista (PS) en las legislativas de 2022 y 2024, la relación entre Mélenchon y su antigua formación se ha deteriorado, generando una profunda división entre las dos principales corrientes progresistas del país.

Su proyecto político se centra en la fundación de la VI República francesa, que busca fortalecer el poder del Parlamento y promover la participación ciudadana a través de consultas populares. Además, su concepto de la 'Nueva Francia' promueve la diversidad y el mestizaje cultural. Este enfoque ha resonado especialmente entre los habitantes de las zonas periféricas de las grandes ciudades francesas, donde la diversidad étnica y cultural es más pronunciada.

La candidatura de Mélenchon representa, por tanto, una apuesta por un cambio profundo en el modelo político y social francés, con un fuerte énfasis en la justicia social, la igualdad y la defensa de los derechos de las minorías. Su capacidad para articular un discurso que conecte con las preocupaciones de los ciudadanos y movilizar a sus bases será crucial para determinar su éxito en las elecciones de 2027





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