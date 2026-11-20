Melchor León mantiene su cargo institucional en la Asamblea de Ceuta tras ser expulsada del PSOE por Pedro Sánchez, quien lidera una purga interna por críticas.

La política española en el ámbito local de Ceuta ha sufrido una fractura significativa tras la decisión de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, de expulsar a Melchor León del partido. Esta medida, que ha sido percibida como una purga interna, deja a León como la única representante socialista restante en la Asamblea de Ceuta, marcando un punto de inflexión en la historia reciente del socialismo en esta ciudad autónoma.

Expulsión de Melchor León del PSOE por Pedro Sánchez

Melchor León, anteriormente diputada del Partido Socialista Obrero Español, ha sido destituida de su militancia tras expresar abiertamente su descontento con la dirección actual del partido. La expulsión, ejecutada directamente por el líder del Ejecutivo, no ha impedido que la política mantenga sus funciones institucionales. León continuará ejerciendo como la Vicepresidenta Primera de la Asamblea de Ceuta, un cargo que posee naturaleza institucional y no está condicionado por su adhesión partidista.

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Esta situación destaca la separación estricta entre la afiliación partidaria y los cargos públicos institucionales en la administración local ceutí. Mientras que su afiliación al PSOE ha terminado, su capacidad para gestionar el trabajo legislativo y ejecutivo dentro de la asamblea permanece intacta, lo que complica las estrategias políticas del partido en la región para los próximos procesos electorales.

Críticas de Iván Redondo y Juan del Val al liderazgo de Sánchez

El exministro Iván Redondo ha analizado con severidad el comportamiento de Pedro Sánchez durante el reciente debate televisivo. Redondo afirmó tajantemente que el líder socialista no se defendió de las acusaciones relacionadas con la grave invasión ocurrida en Ceuta los días 30 y 31. Considera que el intento de implantar una ley del terror ha sido evidente, lo que justifica la radicalización de la postura de los disidentes internos.

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Por su parte, el periodista Juan del Val ha ofrecido una interpretación similar sobre la evolución del partido. Del Val expresó su profunda tristeza al señalar que el PSOE se está transformando en el proyecto personal de Pedro Sánchez. Sostuvo que la organización socialista se parece cada vez más a Podemos, sugiriendo una centralización del poder que aliena a sus cuadros tradicionales y críticos.

Melchor León: No acepto el fascismo en el partido

Melchor León no ha guardado silencio frente a su expulsión y ha dirigido fuertes críticas hacia el liderazgo del partido. León declaró que no es sanchista ni un borrego, distanciándose completamente de la dirección actual. Acusó a Pedro Sánchez, a Carlos Tarrado, y al ya exdelegado del Gobierno en Ceuta de una nefasta gestión que ha deteriorado las libertades de los ciudadanos.

La exparlamentaria describió la situación interna como un entorno donde se están silenciando las voces críticas bajo lo que ella califica de fascismo. Argumentó que la expulsión era previsible, dado que Sánchez ha destituido a numerosos compañeros en otras regiones por criticar su gestión. León reiteró que su objetivo sigue siendo recuperar los derechos y libertades perdidos en Ceuta debido a la mala administración del gobierno central.

Impacto institucional y próximos pasos electorales

A pesar de la presión ejercida desde Ferraz, Melchor León considera que su recurso legal contra la expulsión tiene pocas posibilidades de tener éxito. Aun así, mantiene su postura firme, afirmando que no quiere tener nada que ver con el partido porque la defensa de la igualdad y la libertad de expresión parece haber sido abandonada por la mayoría.

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Este escándalo interno ocurre en un contexto electoral crítico. Las elecciones generales del 29N se acercan, y el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha generado una gran atención mediática. Mientras el país observa, la situación en Ceuta sirve como un caso de estudio sobre la tensión entre la disciplina de partido y la representación local. El debate a cuatro, que incluye a Abascal y Colau, promete ser otro momento clave donde se discutirán estas dinámicas de poder.