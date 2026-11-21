Melanie Montroll, jefa de la Policía Portuaria de Nueva Orleans, coordina la respuesta ante el hundimiento del crucero American Heritage. Conoce los detalles de la emergencia en el río Mississippi.

La jefa de la Policía Portuaria de Nueva Orleans, Melanie Montroll, interrumpió su cena de Acción de Gracias el viernes 14 de noviembre de 2026 para dirigir la respuesta de emergencia ante un grave accidente marítimo en el puerto de su ciudad. Montroll y sus colegas del Departamento de Policía del Puerto de Nueva Orleans tenían reservado un corto espacio de tiempo para celebrar la tradición anual del viernes, pero la llamada cambió radicalmente sus planes.

El momento crítico del accidente

Montroll ya se disponía a reproducir música navideña junto a una chimenea virtual proyectada en la pantalla cuando el responsable de prensa del departamento la contactó para alertarla de un chirrido metálico desgarrador escuchado en el edificio administrativo. La información revelaba que el buque cisterna Atlantic Asphalt, una enorme embarcación industrial de la empresa Atlantic Asphalt, había perdido el control mientras remontaba el río Mississippi y había embestido con fuerza al crucero fluvial American Heritage.

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El impacto contra la nave atracada, que transportaba a 190 personas, provocó daños estructurales inmediatos que hicieron que el barco comenzara a llenarse de agua. Montroll, como máxima autoridad policial en la escena, debía asegurar el regreso a tierra firme de todos los pasajeros bajo amenaza de hundimiento. Lo que desconocía en ese instante era la gravedad de la situación, ya que la embarcación estaba a punto de volcar sobre un costado.

El legado de servicio y preparación

Hija de un agente de policía, Melanie Montroll siempre sintió admiración por el uniforme y el porte de su padre, reconociendo que servir y proteger estaba en su sangre. Su conexión con la principal vía fluvial de la ciudad también es fundamental, ya que crecer en Nueva Orleans le permitió observar la actividad constante del río desde joven. Montroll ingresó en el Departamento de Policía del Puerto de Nueva Orleans en 2001 y, tras años de ascenso, asumió la jefatura en 2022.

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La experiencia vivida durante el huracán Katrina en 2005, cuando las inundaciones cubrieron las calles, definió su carácter profesional, aunque no participó directamente en rescates en bote. Durante su carrera, Montroll dirigió el área de formación y impulsó programas de capacitación constantes, incluyendo un ejercicio de simulación de accidente en el río a principios de 2026 que resultó vital para la respuesta inmediata.

Decisiones arriesgadas y calma en la crisis

La celebración familiar se transformó en una carrera frenética contra el tiempo donde Montroll tuvo que tomar decisiones peligrosas que ponían en riesgo la vida de dos de sus agentes para salvar a las 190 personas a bordo. Durante el trayecto de dos minutos desde la comisaría hasta el lugar de la colisión, la jefa de policía se preparó mentalmente para la tarea, ignorando el estruendo de las sirenas y manteniendo una calma inquebrantable que le permite actuar con claridad bajo presión extrema.