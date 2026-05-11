Melanie Griffith demuestra su afinidad por las artes gráciles con un retrato en su mansión exótica

La actriz Melanie Griffith y su hija Stella Banderas muestran en sus redes sociales una fotografía en la que la madre sostiene un lienzo de estilo Art Nouveau con un busto de mujer vestida en una blusa azul. La obra evoca la imaginación con su semblante a grandes artistas expresionistas y, a primera vista, recuerda al famoso Retrato de la Sra. Mangel de Neighbours (Vecinos). Esta pintura, popular entre los fans junto con varias obras de Helen Daniels, resulta ser una revelación al estilo y la habilidad de Melanie Griffith con los pinceles.

Melanie Griffith y su más pequeña Stella Banderas revelan su interés por las artes gráciles. Ella muestra en sus redes sociales una foto en la que sostiene un lienzo pintado al óleo con un busto de mujer vestida en una blusa azul de estilo Art Nouveau.

Su aspecto, similar al de grandes artistas expresionistas, sugiere que Melanie Griffith es una pintora con un talento excepcional. Además, la casa en la que reside y se refleja la fotografía, con su estilo español y su situación exótica, hace alucinar con su lujosa apariencia y su proximidad a lugares tan emblemáticos como Sunset Strip y Hollywood Bowl





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