Melania Trump Exige a ABC Medidas Contra Jimmy Kimmel por Comentarios 'de Odio y Violencia'

La Primera Dama de EE.UU., Melania Trump, ha criticado duramente a Jimmy Kimmel y a la cadena ABC tras un monólogo que considera una incitación al odio y la violencia, especialmente a la luz de un incidente de seguridad en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

La Primera Dama de los Estados Unidos, Melania Trump , ha lanzado una fuerte crítica contra la cadena de televisión ABC y su presentador, Jimmy Kimmel , tras los comentarios realizados por este último en su monólogo del pasado jueves.

La controversia surge a raíz de una parodia que Kimmel realizó sobre la cena de corresponsales de la Casa Blanca, un evento al que asistieron el Presidente Donald Trump, la Primera Dama y miembros de su gabinete. Melania Trump considera que las palabras de Kimmel constituyen una incitación al odio y la violencia, y exige a ABC que tome medidas disciplinarias contra el presentador.

El Presidente Trump se ha sumado a la petición de su esposa, instando a Disney y ABC a despedir inmediatamente a Kimmel. Esta demanda se intensifica tras un incidente ocurrido el sábado por la noche, cuando un individuo armado intentó acceder al salón de baile donde se celebraba la cena, portando una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

El Presidente Trump vincula directamente el monólogo de Kimmel con este intento de ataque, argumentando que el humorista es responsable de incitar a la violencia y que el incidente es una consecuencia directa de sus palabras. La situación ha generado una profunda indignación y un debate sobre los límites de la sátira política y la responsabilidad de los medios de comunicación.

El monólogo en cuestión, emitido en el programa 'Jimmy Kimmel Live', presentaba una parodia de la cena de corresponsales de la Casa Blanca, imaginando a Kimmel como el comediante encargado de entretener a los invitados. Dentro de la parodia, Kimmel hizo una broma sobre la Primera Dama, sugiriendo que tenía el brillo de alguien que espera quedarse viuda.

Esta broma, realizada la semana pasada, ha resurgido con fuerza tras el incidente del sábado, siendo utilizada por los republicanos para criticar a Kimmel y a ABC. Melania Trump ha calificado el contenido del programa como algo que va más allá de la comedia, acusando a Kimmel de contribuir a la polarización política en Estados Unidos y de difundir mensajes de odio.

Argumenta que figuras como Kimmel no deberían tener acceso a los hogares estadounidenses para propagar este tipo de contenido. La Primera Dama insiste en que el monólogo no es simplemente una broma inofensiva, sino que tiene consecuencias reales y peligrosas, como lo demuestra el intento de ataque a la cena de corresponsales.

Además, critica a ABC por proteger a Kimmel y permitir que continúe con su comportamiento, cuestionando cuánto tiempo más la cadena tolerará sus acciones. Este no es el primer incidente que involucra a Kimmel y a la Casa Blanca.

En septiembre de 2025, ABC suspendió temporalmente a Kimmel de su programa nocturno debido a la presión ejercida por la Casa Blanca, después de que el comediante afirmara que el movimiento MAGA estaba intentando sacar provecho político del asesinato del influencer Charlie Kirk. Melania Trump ha calificado a Kimmel de 'cobarde' por esconderse detrás de ABC, sugiriendo que sabe que la cadena lo protegerá de las consecuencias de sus actos.

La Primera Dama enfatiza la necesidad de que ABC asuma la responsabilidad por el comportamiento de Kimmel y tome medidas para evitar que continúe difundiendo mensajes de odio y división. La controversia ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión, la responsabilidad de los medios de comunicación y los límites de la sátira política.

La situación plantea preguntas importantes sobre el papel de los comediantes en la sociedad y el impacto que sus palabras pueden tener en el clima político y social. La exigencia de Melania Trump y Donald Trump a ABC de despedir a Kimmel subraya la creciente tensión entre la Casa Blanca y los medios de comunicación, y la determinación del Presidente y la Primera Dama de defenderse de las críticas y ataques





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Melania Trump Jimmy Kimmel ABC Donald Trump Cena De Corresponsales De La Casa Blanca Violencia Odio Parodia Sátira Disney

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lo que se sabe sobre el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa BlancaEl presidente estadounidense Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados rápidamente de un salón de baile tras escucharse disparos.

Read more »

Evacuación en la cena de corresponsales: así reaccionó el equipo de Trump ante el tiroteoDetalles de la rápida evacuación de miembros de la administración Trump tras un incidente con disparos durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, incluyendo la reacción de Donald Trump, Melania Trump y otros asistentes.

Read more »

El pánico que vivió Melania Trump tras escuchar disparos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca: fueLos detalles: Su cara de pavor lo dice todo. De la mesa presidencial, la mujer del presidente de EEUU fue la primera que se dio cuenta de lo que estaba pasando.

Read more »

Reacción de Melania Trump ante el incidente en la Cena de CorresponsalesLa primera dama Melania Trump experimentó sorpresa y angustia durante el incidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, siendo evacuada junto al presidente Donald Trump tras los disparos. El incidente reavivó sus preocupaciones por la seguridad, ya evidentes en el pasado.

Read more »

Melania Trump critica a Jimmy Kimmel por afirmar que 'brillaba como una viuda impaciente' dos días antes del atentadoEl presentador fue tan ácido como es habitual con los Trump en el primer año en que la cena de corresponsales no tuvo la actuación de un humorista

Read more »

La broma de Kimmel sobre Melania Trump antes de la cena de corresponsales: 'Tiene un brillo de una viuda en¿Qué ha dicho?: 'Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene usted un brillo como el de una viuda en espera', dijo el humorista Jimmy Kimmel en su monólogo solo unos días antes del intento de atentado contra Donald Trump.

Read more »