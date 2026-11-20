Análisis detallado de los estilismos en los Los 40 Music Awards 2024 en Barcelona. Descubre los outfits de Jennifer Lawrence, Rosalía y más celebridades en la gala.

La ciudad condal se convirtió esta noche en el epicentro de la moda y la música durante la celebración de los Los 40 Music Awards. Este evento, que marca el cierre de las festividades por el 60º aniversario de la emisora de radio, reunió a una multitud de artistas, influencers y celebridades en una noche dedicada al reconocimiento y al espectáculo musical.

Jennifer Lawrence destaca con vestido de plumas

La estrella de Hollywood Jennifer Lawrence se presentó en la alfombra roja con un atuendo que inmediatamente captó la atención generalizada de los medios y asistentes. Lawrence lució una minifalda confeccionada con plumas, creando una silueta similar a un cisne, un efecto visual impactante y elegante.

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Para complementar su look, la actriz eligió el bolso más original de la marca Dior, sumando un accesorio icónico a su composición. Este conjunto la posicionó como una de las figuras más destacadas y románticas de la velada, redefiniendo los estándares de elegancia en el evento.

Estilismos de celebridades españolas en la gala

Rosalía optó por un vestido blanco de encaje semitransparente, adornado con bordados de flores blancas que resaltaban su figura. El diseño se complementó con botines a juego con cierre de cordones y joyas de Rabat, consolidando un estilo refinado y delicado.

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Otra artista se presentó con un vestido estampado de flores en colores vivos, ajustado en la cintura y decorado con numerosos volantes en la falda para aportar volumen. Su peinado natural con ondas y un semirecogido completaron una imagen fresca y vibrante.

En contraste, una participante eligió un vestido de noche negro con lentejuelas, caracterizado por un escote profundo tanto en el pecho como en la espalda, rematado con una sutil cola. Este atuendo se asoció con un maquillaje llamativo y accesorios de Rabat, ofreciendo un aspecto sofisticado y audaz.

Innovación y atrevimiento en la alfombra roja

Una figura argentina llegó acompañada de un abrigo de pelo azul Klein, que posteriormente retiró para mostrar un vestido rojo ajustado con pedrería y guantes de tul negro. La combinación de maquillaje intenso y rubor marcado definió su presencia en el evento.

En la misma línea de audacia, otra invitada lució un vestido de strass en tonos rosas con un top plateado y un péplum de plumas en la cintura. Este diseño con cut-outs extremos aportaba estructura y volumen, destacando por su creatividad y fuerza visual.

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Un vestido asimétrico azul marino con apliques brillantes y stilettos del mismo color mostró un equilibrio entre feminidad y atrevimiento. Mientras tanto, otras celebridades presentaron diseños con escotes inusuales, faldas con volúmenes y accesorios como horquillas con forma de corazón, añadiendo un toque coqueto a sus looks.

Tendencias y accesorios en los Los 40 Music Awards

Los estilismos incluyeron una mezcla de metales, cortes dramáticos y detalles orientales, como abanicos y peinados tipo moño. Los accesorios de marcas como Bulgari y Rabat jugaron un papel clave en la elevación de las prendas, demostrando la alta costura presente en la noche.