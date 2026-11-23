Reconocido como el Mejor psicólogo deportivo de España, su labor con el equipo Genuine de la Fundación Atlético de Madrid destaca por su impacto inclusivo.

El profesional reconocido como el Mejor psicólogo deportivo de España ha sido distinguido con un prestigioso galardón que valora su contribución exclusiva al desarrollo del deporte inclusivo. Este reconocimiento destaca su trabajo actual con el equipo Genuine de la Fundación Atlético de Madrid, donde colabora directamente con jugadores que presentan discapacidad intelectual. Entre los deportistas que forman parte de este proyecto se encuentra Audrey Pascual, una destacada medallista olímpica que ha sido citada en relación con esta iniciativa social y deportiva.

Reconocimiento y Trayectoria Profesional

La obtención del premio Mejor psicólogo deportivo de España representa para el profesional mucho más que un simple reconocimiento institucional. Para él, el valor fundamental reside en todo el camino recorrido hasta alcanzar este hito, lo que le permite reflexionar sobre cada experiencia vivida y cada persona que ha acompañado este proceso. Esta valoración retrospectiva enfatiza el aprendizaje acumulado a lo largo de su desarrollo en diferentes ámbitos profesionales y sectoriales.

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Su interés por la psicología deportiva surgió durante sus estudios universitarios, cuando esta disciplina se encontraba en una etapa bastante emergente y carecía del desarrollo tecnológico y metodológico que posee en la actualidad. Al finalizar su carrera, identificó en esta especialidad la oportunidad perfecta para unir dos de sus grandes pasiones. Esta motivación inicial impulsó su búsqueda de oportunidades para aplicar estos conocimientos en entornos competitivos y de alto rendimiento.

Inicios Proactivos y Cambio de Enfoque

Los primeros pasos en su carrera profesional estuvieron marcados por una actitud decididamente proactiva y la iniciativa propia. En lugar de esperar a que se le ofrecieran oportunidades, fue el propio profesional quien se acercó a un pequeño club de la zona de Vigo para proponer el desarrollo de esta área psicológica. Esta iniciativa se tomó en un momento en el que la psicología deportiva no estaba demasiado extendida, demostrando su capacidad para generar nuevas perspectivas en entornos tradicionalmente ajenos a esta disciplina.

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Su etapa posterior en clubes profesionales como el Celta de Vigo le permitió ampliar su experiencia en el fútbol profesional. Sin embargo, su llegada a la Fundación Atlético de Madrid supuso un cambio filosófico significativo. Esta transición le permitió descubrir una realidad deportiva distinta, enfocada más allá del rendimiento puro y la competición estricta. Encontró un ámbito donde la psicología podía tener un impacto social profundo desde una perspectiva inclusiva y humanista.

Metodología con el Equipo Genuine

En la actualidad, su labor se centra en ayudar a cada jugador del equipo Genuine a desarrollar su potencial individual y a convertir al colectivo en un grupo cohesionado. Esta intervención incluye un acompañamiento directo a los entrenadores, facilitándoles herramientas para comprender las necesidades específicas de cada deportista. El objetivo es adaptar las estrategias de comunicación y trabajo para maximizar la eficacia de cada sesión de entrenamiento y competencia.

La metodología se desarrolla desde una doble perspectiva que equilibra el trabajo individual con la dinámica grupal. Por un lado, se trabaja con cada jugador para identificar y potenciar aquellas capacidades que puede aportar al grupo. Por otro, se establecen objetivos y retos individuales que permiten al deportista seguir mejorando y creciendo temporada tras temporada. Se hace especial hincapié en que cada jugador descubra su valor único para el funcionamiento del equipo.

Impacto Social y Visión Inclusiva

Esta filosofía de trabajo busca modificar la mirada social hacia las personas con discapacidad, desplazando el foco de las dificultades hacia las capacidades y aportaciones individuales. En un equipo, cada miembro tiene un papel, unas responsabilidades y algo específico que ofrecer, independientemente de sus limitaciones. La comprensión de que el funcionamiento colectivo necesita de las capacidades de todos es fundamental para la cohesión del grupo.

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La percepción de autoeficacia y la autoestima de los deportistas se ven significativamente reforzadas cuando se sienten valorados y comprenden que su contribución es indispensable. Aunque su trabajo con el equipo Genuine requiere adaptaciones específicas, muchas variables de intervención son comunes a cualquier deportista. Aspectos como la gestión emocional, la confianza, la comunicación y el trabajo en equipo son centrales tanto en el deporte de alto rendimiento como en este proyecto inclusivo de la Fundación Atlético de Madrid.