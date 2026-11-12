Megápodo gigante extinto descubierto en cueva de Flores, Indonesia

Paleontólogos describen el primer fósil de megápodo en Wallacea. Este ave extinta de 3,9 kilos habitó la isla de Flores entre 190.000 y 120.000 años atrás en la cueva Liang Bua.

Un equipo internacional de científicos ha identificado un nuevo miembro extinto de la familia de los megápodos que habitó la región de Wallacea hace entre 190.000 y 120.000 años. Este hallazgo representa el primer registro paleontológico de este grupo de aves en la zona y revela que la diversidad de estos animales fue significativamente mayor en el pasado.

Descripción del Megápodo Gigante Extinto

El animal extinto, bautizado como Megapodius rokusi, alcanzaba un peso estimado de 3,9 kilos y constituye el representante de mayor tamaño conocido de su género. La especie presenta dimensiones corporales que superan las de todas las especies actuales y fósiles del género Megapodius, incluyendo las formas descubiertas previamente en Fiyi y Tonga. Su masa corporal era comparable a la de algunos grandes representantes australianos desaparecidos, aunque estos pertenecían a otros géneros de la misma familia.

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El fósil fue recuperado en 2009 durante las excavaciones realizadas en Liang Bua, una cueva de piedra calicina famosa por albergar restos del Homo floresiensis. El fragmento óseo apareció a una profundidad de entre 6,75 y 6,85 metros, en sedimentos datados en el intervalo de tiempo mencionado anteriormente. La identificación inicial corrió a cargo del zooarqueólogo indonesio Rokus Due Awe, quien reconoció que se trataba de un resto de ave.

Análisis Anatómico y Comparaciones Científicas

Investigadores posteriores examinaron el material con mayor detalle, reconociendo una combinación única de características anatómicas distintivas. El equipo, encabezado por Hanneke J. M. Meijer de la Universidad de Bergen, comparó el fragmento con esqueletos de especies vivas y materiales fósiles previos. La disposición de las superficies articulares de los dedos, la orientación de ciertas estructuras óseas y las proporciones del extremo conservado permitieron establecer su identidad taxonómica con precisión.

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El análisis específico permitió calcular las dimensiones de un tarsometatarso completo a partir de un fragmento relativamente pequeño. Estas medidas confirman que el ave era considerablemente más grande que sus parientes modernos. Los investigadores señalan que, aunque la mayoría de los megápodos son buenos voladores, el Megapodius rokusi probablemente había perdido esa capacidad debido a su gran tamaño.

Estrategias de Nidificación y Hábitos Alimenticios

Los megápodos son aves emparentadas con las gallinas que presentan un sistema de incubación poco habitual. En lugar de proporcionar calor a los huevos con su cuerpo, los entierran para aprovechar las temperaturas del entorno. Algunas especies construyen montículos de tierra y materia vegetal, mientras que otras excavan cavidades en el suelo. Las crías nacen especialmente desarrolladas y no necesitan cuidados parentales.

El Megapodius reinwardt actual utiliza montículos situados principalmente en suelos arenosos o limosos de bosques abiertos, pero se desconoce si su pariente prehistórico empleaba la misma estrategia. Durante el Pleistoceno, los alrededores de Liang Bua estaban formados por pastizales abiertos con zonas de bosque, un paisaje que habría proporcionado lugares adecuados para la nidificación. En la cueva también se han encontrado restos de elefantes enanos del género Stegodon, dragones de Komodo y grandes aves desaparecidas.

Impacto en el Conocimiento de la Historia Natural

Los investigadores sospechan que los huevos de los megápodos, cuya yema representa aproximadamente entre el 50% y el 60% de su peso, habrían constituido una fuente accesible de nutrientes para el Homo floresiensis. Este hallazgo demuestra que la diversidad de este grupo fue mayor en el pasado de lo que reflejan las especies que sobreviven actualmente. El estudio no aporta pruebas directas de que los humanos de la isla consumieran huevos de la especie recién descrita.

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No está claro si la especie sobrevivió hasta hace unos 60.000 años, cuando desaparecieron otras especies extinguidas del registro de Liang Bua. Tampoco se ha demostrado que coexistiera con el Megapodius reinwardt, ya que no se han recuperado otros restos de esta familia en los sedimentos de la cueva. El nombre de la especie rinde homenaje a Rokus Due Awe, quien desempeñó un papel destacado en las investigaciones arqueológicas de la isla.