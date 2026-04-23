Medio Maratón Entre Rías 2026: Inscripciones Abiertas y Javi Gómez Noya a la Carrera

El Medio Maratón Entre Rías 2026 abre sus inscripciones con precios especiales hasta el 30 de abril. Corre 21 km desde O Grove a Sanxenxo y comparte carrera con el triatleta Javi Gómez Noya. También hay una prueba de 10 km y carreras infantiles.

El Medio Maratón Entre Rías , una de las pruebas más destacadas del calendario gallego, abre sus inscripciones para la edición de 2026, invitando a corredores de todos los niveles a disfrutar de un recorrido espectacular que une O Grove y Sanxenxo .

La tercera edición de esta emocionante carrera, que se celebrará el 17 de mayo, promete una experiencia inolvidable a lo largo de 21 kilómetros de paisajes costeros impresionantes. Para aquellos que prefieran una distancia menor, también se ha organizado una prueba de 10 km, ofreciendo una opción para todos los corredores.

El evento no se limita a las carreras de adultos, ya que el fin de semana se completa con carreras infantiles el sábado por la tarde, fomentando el deporte desde temprana edad. La inscripción al Medio Maratón Entre Rías 2026 ofrece una oportunidad única para correr junto a Javi Gómez Noya, el triatleta español más laureado de la historia, quien ha confirmado su participación.

Esta edición cuenta con un aliciente extra para los participantes, quienes podrán compartir la experiencia con un atleta de renombre mundial. El precio de la inscripción es actualmente de 23,60 euros hasta el 30 de abril, después de lo cual aumentará a 26,60 euros. El kit del corredor incluye una camiseta técnica multicolor, diseñada para ofrecer comodidad y estilo durante la carrera.

La organización ha puesto a disposición de los participantes toda la información necesaria sobre el tratamiento de sus datos personales, garantizando la transparencia y el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Se informa detalladamente sobre el uso de los datos para fines de registro, prospección de mercado, marketing electrónico y envío de publicidad, así como los derechos que asisten a los usuarios en relación con sus datos personales.

Además de la competición deportiva, el Medio Maratón Entre Rías ofrece una oportunidad para disfrutar de la gastronomía local. Al finalizar la carrera, los participantes podrán celebrar sus logros con una deliciosa ración de pulpo, un plato típico de la región. La organización se compromete a garantizar la seguridad y la custodia de los datos personales de los participantes, designando un Delegado de Protección de Datos y adoptando las medidas de seguridad necesarias.

Se informa a los usuarios sobre la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, obtención de copia de los datos y portabilidad de los mismos. La inscripción al Medio Maratón Entre Rías 2026 es una invitación a vivir una experiencia deportiva única en un entorno natural incomparable, combinando el desafío físico con el disfrute de la cultura y la gastronomía gallega.

No pierdas la oportunidad de formar parte de este evento deportivo de primer nivel y asegura tu dorsal antes de que se agoten





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