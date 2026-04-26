Medio Maratón de Sevilla Agota Sus Plazas y Abre Lista de Espera

El Medio Maratón de Sevilla ha alcanzado el 'sold out' para su edición del 29 de noviembre, con 20.000 inscritos. Se ha abierto una lista de espera para dar cabida a más corredores. La alta demanda confirma a Sevilla como un destino popular para las carreras de fondo.

La organización del Medio Maratón de Sevilla ha anunciado que todas las 20.000 plazas disponibles para la edición del 29 de noviembre se han agotado rápidamente, confirmando el creciente interés en la ciudad como destino para carreras de fondo.

Este 'sold out' se produce poco después de que el Zurich Maratón de Sevilla también agotara sus 20.000 plazas para la edición de 2027 en menos de un día, lo que demuestra la popularidad de la ciudad entre los corredores. Ante la alta demanda, se ha abierto una lista de espera para aquellos que aún deseen participar, y se asignarán dorsales a medida que haya bajas confirmadas.

La organización ha expresado su satisfacción por la respuesta del público, que ha superado las expectativas iniciales. Este éxito consolida a Sevilla como un referente en el calendario de carreras de fondo a nivel nacional e internacional. La lista de espera permitirá a más corredores tener la oportunidad de experimentar la emoción de correr por las calles de la capital hispalense.

La organización se compromete a gestionar la lista de espera de manera transparente y eficiente, priorizando a aquellos que se inscribieron primero. Se recuerda a los interesados que, para ser considerados en la lista de espera, deben proporcionar su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, incluyendo nombre, apellidos, información de contacto y fecha de nacimiento. Estos datos serán utilizados por Sport Life Ibérica S.A. U. para fines de registro y comunicación relacionados con el evento.

Además, se informa que los datos personales podrán ser utilizados para fines de prospección de mercado y marketing electrónico, incluyendo el envío de información publicitaria sobre productos y servicios de SPORT LIFE IBERICA S.A. U. y de terceros en diversos sectores. Los usuarios tienen derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, así como a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus datos personales. SPORT LIFE IBERICA S.A.

U. ha implementado medidas de seguridad para proteger los datos personales de los usuarios y ha designado un Delegado de Protección de Datos para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Los datos personales se conservarán bloqueados y archivados durante un plazo máximo de cinco años después de la finalización del tratamiento, para hacer frente a posibles responsabilidades legales.

Se anima a los usuarios a contactar con la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que consideren que sus derechos han sido vulnerados. La organización agradece el interés y la confianza de los corredores y se compromete a seguir trabajando para ofrecer eventos de alta calidad que promuevan el deporte y el bienestar





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