Organizadores ajustan cupo y trazado para la Media Maratón de Cádiz 2027, con cambios en ruta y base en Rota para mejorar la experiencia.

La organización de la Media Maratón de Cádiz ha anunciado ajustes estratégicos para las próximas ediciones, resolviendo las limitaciones de capacidad que afectaron a su lanzamiento. La entidad organizadora ha definido una nueva estructura operativa para mantener la vitalidad del evento deportivo en la comunidad autónoma andaluza durante los próximos años.

Novedades en la Ruta de la Edición 2027

Para su edición de 2027, la organización anuncia dos novedades fundamentales que transformarán la experiencia de los participantes. La más destacada es la modificación completa del recorrido, diseñada para ofrecer un recorrido muy diferente al de aquella primera edición.

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El antiguo itinerario, que pasaba por la base de Rota y terminaba dentro de la plaza de toros, será sustituido por una trazada renovada. Esta actualización busca modernizar la competición y ajustar la ruta a las infraestructuras actuales de la ciudad.

Gestión de Capacidad y Cupos de Participación

En relación con la capacidad del evento, se ha establecido una fecha tradicional que marca el número máximo de corredores que podrán tomar la salida. Este límite se aplica estrictamente para gestionar el aforo y garantizar la seguridad de todos los asistentes al certamen.

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La resolución del problema de saturación se logró mediante un hábil movimiento de los organizadores. Esta decisión administrativa permite mantener el equilibrio entre la popularidad del evento y la logística necesaria para su correcta ejecución.

Protección de Datos de Sport Life Ibérica

El responsable del tratamiento de los datos de los usuarios es Sport Life Ibérica S.A.U., identificada con el CIF A - 82090952. La compañía tiene su domicilio social en la calle Nestares 20, 28045 Madrid, España, y puede ser contactada a través del teléfono 913470100.

Los datos recogidos incluyen nombre, apellidos, usuario, contraseña, email, dirección postal, teléfono, género y fecha de nacimiento. Estos se tratan conforme a la política de consentimiento expreso publicada por la entidad organizadora en su plataforma digital.

Mecanismos de Reclamo y Derechos del Usuario

Los participantes pueden retirar su consentimiento en cualquier momento dirigiéndose por correo postal al domicilio social o a la dirección electrónica protecciondatos@slib.es. También existe la opción de usar el formulario web disponible en la página oficial del evento.

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Para el canal de mensajería instantánea, se puede solicitar la baja respondiendo con la palabra "baja" a cualquier mensaje recibido. El plazo de conservación de datos bloqueados para responsabilidades legales es de cinco años como máximo, según la normativa vigente.