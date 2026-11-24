El Gobierno aprueba ayudas sociales y el Supremo valida el DNI digital para el 29N. Mientras, el PP busca blindar el cambio político en Madrid.

El Gobierno ha lanzado una serie de medidas sociales en su último Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre, incluyendo la prórroga de ayudas al transporte y el abono único para jóvenes. En un contexto de apagón demoscópico oficial, la jornada también ha estado marcada por decisiones judiciales sobre el voto digital y intensos debates políticos entre los principales líderes.

Decisión del Supremo sobre el DNI Digital

El Tribunal Supremo avaló el uso del DNI electrónico con el sistema MiDNI como medio de identificación para las elecciones generales del 29 de noviembre. Este fallo desestima el recurso presentado por la asociación Iustitia Europa, que solicitaba suspender la tecnología por posibles riesgos de seguridad.

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal consideró que no existía un riesgo serio, real y fundado de que los dispositivos entregados por la Administración para decodificar los códigos QR se vieran afectados por causas ajenas a su funcionamiento normal. El tribunal requirió documentación técnica del Ministerio del Interior, quien certificó que los controles de seguridad pertinentes se habían realizado correctamente.

Polémica por declaraciones de Mariano De Paco

Más Madrid exigió la dimisión del consejero de Cultura, Mariano De Paco, tras sus comentarios sobre los artistas Clàudia Pina Coixet y Pedro Almodóvar. La portavoz de la formación, Manuela Bergerot, denunció desde Alcalá de Henares un "señalamiento" de artistas que no es algo nuevo y que se suma a un clima de censura bajo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

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Bergerot calificó al consejero de soberbio, afirmando que "no tiene decoro en las instituciones" por atreverse a señalar a tres artistas desde la Asamblea de Madrid. Esta crítica forma parte de un debate más amplio sobre la libertad cultural y el papel de los funcionarios en medio de la intensa campaña electoral.

Estrategia electoral de Miguel Tellado

El secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió el voto para su partido en Madrid, descrita como "la provincia que más diputados elige de España", para blindar el cambio político en toda España. Durante un acto en Leganés, Tellado instó a los electores a utilizar este voto para "jubilar a Ada Colau e Irene Montero" y "echar a la extrema izquierda de nuestro país".

Tellado recordó cómo el partido gobernante en Madrid logró "jubilar a Pablo Iglesias" en ciclos anteriores y presentó las elecciones del 29N como una oportunidad para replicar ese éxito a nivel nacional. Consideró que era necesario sacar una gran ventaja en la capital para asegurar que el cambio político se extienda por todo el territorio español.

Revalorización de pensiones y calendario electoral

El Gobierno descartó celebrar un Consejo de Ministros extraordinario este viernes para aprobar la revalorización de las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC). La ministra portavoz y responsable de Seguridad Social indicó que esta semana no habrá más reuniones de este tipo, posponiendo la decisión a la siguiente semana tras la publicación del dato de inflación por el INE.

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Con cuatro días restantes para la campaña, el debate entre los cuatro principales líderes está programado para el jueves. El contexto legal y social se cierra con el caso del juez Pedraz, de la Audiencia Nacional, quien investiga si los pagos de Okdiario a la abogada de Koldo García constituyen un delito de frustración de la ejecución, dejando en manos de los juzgados madrileños la gestión de los contratos involucrados.