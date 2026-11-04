Medicos residentes rechazan nuevo Real Decreto de guardias sin fondos

La Asociacion MIR exige derogar la normativa laboral que limita guardias pero reduce ingresos por falta de dotacion presupuestaria y consenso sindical.

La Asociacion de Medicos Residentes ( AME) ha manifestado su firme rechazo al nuevo Real Decreto aprobado por el Gobierno de Espana que regula las condiciones laborales del personal en formacion especializada. La organizacion solicita la derogacion inmediata de este texto normativo, argumentando que la medida no aborda la problematica raiz de la excesiva dependencia economica de los ingresos por turnos de guardia.

Limitaciones economicas del nuevo decreto

La AME advierte que la reduccion establecida del numero de guardias mensuales provocara una erosion del poder adquisitivo de los residentes. Esta conclusion se basa en la falta de incremento en la retribucion de la hora ordinaria y la ausencia de una dotacion financiera publica suficiente que compense la menor carga de trabajo. Segun las encuestas realizadas por la propia asociacion, mas del noventa por ciento de los medicos residentes se oponen al texto actual.

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La normativa aprobada fija un limite general de cuatro guardias por mes. Ademas, establece jornadas maximas de treinta y siete punto cinco horas y tope de diecisiete horas continuas de trabajo. Los residentes consideran estos aspectos insuficientes sin mejoras salariales directas. La association explica que el decreto mantiene la dependencia del salario de las guardias sin incorporar las medidas economicas solicitadas.

Exigencia de consenso y financiacion

La AME destaca que la reforma carece del respaldo de los principales sindicatos medicos y de las comunidades autonomas. Durante el proceso de alegaciones, la association pidio que la reduccion de guardias no supusiera perdida de ingresos habituales. Tambien solicitaron que la hora de guardia nunca se pagara por debajo de la ordinaria y se establecieran minimos retributivos homogéneos.

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Las peticiones economicas no incorporadas incluyen financiacion para rotaciones externas y siete horas semanales de formacion protegida. La association reconoce que algunas propuestas sobre jornada, complemento de formacion y descansos se han recogido. Sin embargo, consideran que una reforma de esta importancia debe contemplar ambos aspectos conjuntamente con financiación suficiente.

Impacto y futuras acciones legales

Los residentes advierten que no podemos aceptar que una reforma laboral no cuente con dotacion presupuestaria adicional. La association considera dificil de justificar la aprobacion de una norma de tal calado a las puertas de elecciones generales. Esperan que el proximo gobierno muestre sensibilidad ante sus reivindicaciones economicas.

La AME solicitará próximamente a los partidos politicos la derogación de esta reforma. La normativa actual se aprobó tras veinte años esperando una actualización de la normativa laboral. Los médicos residentes buscan una reforma integral de la Formación Sanitaria Especializada (FSE).