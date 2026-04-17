Un médico español de 31 años, Borja, se recupera favorablemente en las Maldivas tras la amputación de su pierna por un tiburón. Las autoridades investigan si la manipulación artificial del ecosistema marino y la falta de alimento de los tiburones contribuyeron al ataque. La familia planea denunciar a la empresa organizadora de la excursión.

Un médico alicantino de 31 años, identificado como Borja, se encuentra en estado favorable de recuperación en las islas Maldivas tras sufrir la amputación de su pierna a raíz de un brutal ataque de tiburón ocurrido durante su luna de miel. Las autoridades locales de Maldivas han iniciado una exhaustiva investigación para determinar las causas exactas del suceso. Las indagaciones preliminares sugieren que el ataque podría ser una consecuencia directa y predecible de la alteración artificial del ecosistema marino en la zona de Koodoo, donde se produjo el incidente.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que el comportamiento agresivo del escualo podría haberse visto exacerbado por la falta de alimento durante varios días. Se especula que el tiburón, un ejemplar de especie tigre, conocida por su agresividad, podría haber estado privado de su dieta habitual proveniente de los vertidos de una planta de procesamiento de pescado cercana. Esta privación prolongada lo habría llevado a buscar alimento de manera desesperada, atacando al infortunado turista.

La Policía de Maldivas, a través de una nota de prensa, ha confirmado que se están esclareciendo todos los detalles del ataque para ofrecer una explicación concluyente a la familia y al público. Los cirujanos del hospital ADK de Malé se vieron obligados a realizar la amputación de la pierna de Borja tras el devastador ataque. Testigos presenciales y personal del hotel The Residence Maldives, donde la pareja se alojaba, describieron el suceso como espeluznante, señalando que el médico presentaba una considerable pérdida de tejido en sus extremidades inferiores. La experiencia fue calificada como traumática para todos los presentes en el complejo turístico.

Inmediatamente después del ataque, Borja fue trasladado de urgencia en avión a la capital, Malé, para recibir atención médica especializada. El director gerente del Hospital ADK, Ahmed Affal, ha confirmado que el estado del paciente es estable y que se espera que su tratamiento continúe sin mayores contratiempos. La familia de Borja ha manifestado su intención de interponer una denuncia por imprudencia contra la empresa local que organizó la actividad de nadar con tiburones. Consideran que dicha empresa es la responsable del grave incidente que puso en peligro la vida del recién casado, quien se encontraba disfrutando de un momento idílico en el océano Índico.

Expertos en buceo y conservacionistas marinos, como Aman Haleem, han alzado la voz de alarma ante la práctica de alimentar tiburones. Haleem enfatiza la necesidad de detener estas acciones, calificándolas de antinaturales y perjudiciales para el equilibrio ecológico. Sostienen que la alimentación artificial de tiburones en entornos turísticos o industriales fomenta una peligrosa asociación entre la presencia humana y la disponibilidad de alimento, incrementando significativamente el riesgo de ataques. Esta práctica desvirtúa los patrones de caza naturales de los escualos y altera su comportamiento habitual, volviéndolos más propensos a interactuar de forma agresiva con los seres humanos en busca de comida.

La comunidad científica y los organismos de protección marina abogan por la prohibición de estas actividades para preservar la seguridad de las personas y la integridad de los ecosistemas marinos.





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