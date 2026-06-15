La cadena estrena un programa el próximo viernes que pone fin al litigio que enfrentaba a Mediaset España con la productora ITV.

Mediaset prepara un nuevo programa con la prueba del rombo como elemento final y central tras un acuerdo con la productora ganadora del litigio. La cadena estrena un programa el próximo viernes que pone fin al litigio que enfrentaba a Mediaset España con la productora ITV.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2022 resolvía el litigio entre la productora holandesa MC&F y Atresmedia, y confirmaba la prueba del rombo como elemento final hasta que se ejecutara la misma. La prueba del rombo podía durar días o semanas. La Audiencia Provincial de Madrid estimó parte de un recurso de apelación de la productora británica ITV Studios y elevó, con licencia de ITV, sin supuestamente ser titular de los derechos de propiedad intelectual del formato.

La productora británica ITV consideró que la maltesa Good Services actuó de mala fe al registrar una marca del mismo nombre para impedir su uso. La sentencia del pasado viernes obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra'. Precisamente, el próximo viernes la cadena estrena un programa con la prueba del rombo como elemento final y central. El programa pone fin al litigio que enfrentaba a Mediaset España con la productora ITV.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2022 resolvía el litigio entre la productora holandesa MC&F y Atresmedia, y confirmaba la prueba del rombo como elemento final hasta que se ejecutara la misma. La prueba del rombo podía durar días o semanas. La Audiencia Provincial de Madrid estimó parte de un recurso de apelación de la productora británica ITV Studios y elevó, con licencia de ITV, sin supuestamente ser titular de los derechos de propiedad intelectual del formato.

La productora británica ITV consideró que la maltesa Good Services actuó de mala fe al registrar una marca del mismo nombre para impedir su uso. La sentencia del pasado viernes obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra'





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Mediaset Prueba Del Rombo Litigio Productora ITV Atresmedia

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