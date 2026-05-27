Mediaset prepara un nuevo concurso con 'El Rosco' como protagonista en plena guerra judicial por 'Pasapalabra'

El grupo Mediaset España ha confirmado que desarrollará un programa que incluirá la prueba 'El Rosco' como elemento central, mientras continúa el conflicto legal con Atresmedia por los derechos de 'Pasapalabra'. Esta iniciativa busca trasladar la esencia del rosco a un formato original que evite problemas legales, lo que propiciará un escenario inédito: la prueba icónica de 'Pasapalabra' se verá en Telecinco dentro de un nuevo espacio, mientras el concurso original sigue en Antena 3. La decisión refleja la estrategia de Mediaset por mantener la conexión con la audiencia que sigue esta sección, aprovechando su popularidad. El proyecto aún no tiene fecha de estreno ni detalles de mecánica, pero su desarrollo evidencia la intensa batalla entre los dos grandes grupos de comunicación por el dominio de las tardes televisivas. Si el nuevo programa tiene éxito, podría consolidarse como un nuevo referente de los concursos culturales en España.

Mediaset España ha anunciado oficialmente que se encuentra trabajando en un nuevo programa de televisión que tendrá ' El Rosco ' como elemento final y principal. Este anuncio se produce en medio del auge del conflicto judicial entre Mediaset y Atresmedia por los derechos del popular concurso ' Pasapalabra ', cuyo futuro en Antena 3 parece asegurado tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

La nueva propuesta busca capitalizar la popularidad de 'El Rosco', la prueba más icónica y recordada de 'Pasapalabra', aunque integrada en un formato completamente distinto que no infrinja los derechos que ahora posee Atresmedia. Esta situación generaría un escenario inédito en la televisión española: por primera vez desde su llegada en 2000, la esencia de 'Pasapalabra' se vería en dos cadenas rivales al mismo tiempo, ya que mientras Antena 3 continuaría emitiendo el concurso original, Telecinco estrenaría este nuevo show basado en su sección más emblemática.

La decisión de Mediaset responde a una estrategia clara de mantener viva la esencia del famoso rosco de preguntas y respuestas entre su audiencia, adaptándolo a un diseño original que evite litigios. El grupo comunicante no ha specified fechas de estreno ni detalles sobre la mecánica del nuevo espacio, pero ha confirmado que ya está en fase de desarrollo.

Este movimiento también refleja la intensa batalla por el share en las franjas de afternoon y prime time, donde los concursos culturales han demostrado ser un modelo duradero y rentable. Para los espectadores, supondría la posibilidad de disfrutar de la adrenalina y emoción de 'El Rosco' de manera diaria o semanal, según el ritmo que se imprima al nuevo formato, pero con dinámicas y presentadores diferentes a los de 'Pasapalabra'.

Mientras tanto, Atresmedia debe acatar la sentencia que le obliga a cesar la emisión de 'Pasapalabra' en susiales actuales, aunque se espera que encuentre una solución para mantener el programa en antena con posibles cambios de nombre o estructura. En este contexto, el mercado televisivo español observa con atención la evolución de estos dos gigantes, que en los últimos años han disputado en los tribunales la propiedad intelectual de formatos que han marcado una era.

La guerra judicial, lejos de resolverse con la última sentencia, parece prolongarse con nuevas iniciativas como esta de Mediaset, que busca sortear las limitaciones legales con creatividad. Por otro lado, la industria de la producción televisiva valora el potencial de 'El Rosco' como elemento independiente, una prueba que por sí sola ya genera identidad y expectación.

Si el nuevo programa de Mediaset logra conectar con la audiencia, podría abrir la puerta a la creación de un nuevo clásico de la televisión en España, con su propio presentador, ritmo y premios, aprovechando el cariño que el público siente por esa parte específica de 'Pasapalabra'. En resumen, el anuncio de Mediaset marca un nuevo capítulo en la disputa entre los dos principales grupos de comunicación, utilizando una pieza clave del éxito adversario para construir una oferta propia, todo ello en un momento de transformación del consumo de televisión, con la competencia de las plataformas digitales y la necesidad de innovar en los contenidos lineales.

Los próximos meses serán cruciales para ver cómo se materializa este proyecto y cómo responde la audiencia a una propuesta que, aunque parecida en esencia, debe diferenciarse lo suficiente para ser viable legalmente





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