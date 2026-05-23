Mediaset España anuncia acciones legales tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid

La matriz de Mediaset España, MFE-MediaForEurope, ha anunciado que tomará medidas legales tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en un procedimiento relacionado con la emisión del concurso de televisión 'Pasapalabra' sin autorización. La compañía pide anular el juicio y la condena de 73 millones de euros por este incumplimiento. Además, 'Tu cara me suena' (19.1%) lidera a la baja y Ana Rosa (15.6%) firma un récord en audiencia.

Comunicado de MFE-MediaForEurope, matriz de Mediaset España , donde se anuncian acciones legales tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. La compañía pide anular el juicio de ' Pasapalabra ' y la condena de 73 millones por emitir el concurso sin autorización— 'Tu cara me suena' (19.

1%) lidera a la baja ante un 'De Viernes' (9.5%) en retroceso, y Ana Rosa (15.6%) firma récord: ‘Tomamos nota de la decisión dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en el marco del procedimiento relativo al formato, que ha cuantificado en aproximadamente 74 millones de euros el importe reconocido a ITV en el procedimiento de ejecución’





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