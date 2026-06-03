McDonald's lanza una campaña global para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en España

McDonald's España activa su patrocinio del Mundial 2026 con menú temático, vasos coleccionables de leyendas del fútbol, Happy Meal con Squishmallows y promociones en la app.

McDonald's ha puesto en marcha en España una activación especial para la Copa Mundial de la FIFA 2026, dirigida a los amantes del fútbol . La marca de restauración ha lanzado un menú temático, una colección de vasos exclusivos protagonizados por grandes figuras del fútbol y diversas experiencias para consumidores a través de sus restaurantes y su aplicación.

La campaña, que estará disponible entre el 9 de junio y el 6 de julio, forma parte de la estrategia de la compañía para vincular la experiencia de consumo con uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario internacional. Esta iniciativa llega acompañada de una campaña protagonizada por leyendas del fútbol como David Beckham, Thierry Henry, Ronaldinho Gaúcho, Heung-min Son y Lamine Yamal, quienes aparecen en los materiales promocionales.

Según la compañía, la magia surge cuando las familias, los amigos y los aficionados se reúnen y celebran con sus seres queridos, y la colaboración con la Copa Mundial de la FIFA 2026 permite plasmar esa alegría compartida y darle vida a escala global a través de productos, experiencias y la forma única en que los aficionados viven el juego. McDonald's estará presente desde el primer pitido inicial hasta el último minuto con menús y recuerdos de edición limitada para que los aficionados de todas las edades puedan sentir la emoción durante todo el torneo y más allá.

El nuevo Menú Copa Mundial de la FIFA incluirá una hamburguesa a elegir entre varias referencias de la carta, patatas, refresco y una edición especial de la salsa Big Mac, disponible exclusivamente con esta promoción. Cada menú se entregará con uno de los vasos coleccionables diseñados para la ocasión, los cuales presentan a los futbolistas mencionados.

La propuesta se completa con una acción dirigida al público infantil: los menús Happy Meal incorporarán un Squishmallow exclusivo relacionado con la temática futbolística, con un total de 12 modelos coleccionables. Además, McDonald's España lanzará una salsa exclusiva diseñada para recrear los colores de la bandera española al servirse sobre la comida, añadiendo un toque local a la oferta global.

La campaña también contempla la tematización de restaurantes, el lanzamiento de nuevos productos durante el torneo y diferentes acciones promocionales a través de la app MyMcDonald's. Los usuarios podrán participar en sorteos y dinámicas con premios vinculados a la competición, incluyendo experiencias relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la posibilidad de conseguir entradas para asistir a partidos en algunas de las ciudades sede.

Bajo el lema 'La Copa Mundial de la FIFA 2026 nos une, McDonald's nos reúne', la compañía busca reforzar su papel como punto de encuentro para los aficionados durante el campeonato. McDonald's ha estado presente en todas las Copas Mundiales de la FIFA desde 1994 y cada cuatro años se reinventa en la activación del patrocinio para disfrutar de un evento único.

Desde esa perspectiva de marca global y con experiencia, arranca una campaña pensada para el aficionado y el consumidor en España, siempre con un enfoque glocal





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