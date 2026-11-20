McDonald's celebra el 20 de noviembre su campaña anual McHappy Day. Todas las ventas de Big Mac y peluches solidarios se destinan íntegramente a apoyar a las familias de la Casa Ronald McDonald en España.

El viernes 20 de noviembre de 2026, McDonald's celebra una nueva edición de McHappy Day, su jornada solidaria más emblemática del calendario. Este evento anual concentra toda la actividad de la compañía en una única causa benéfica, asegurando que la interacción diaria con el cliente se transforme en un mecanismo directo de financiación para la asistencia hospitalaria familiar.

Campaña Solidaria y Destinación de Fondos

Toda la cantidad económica generada durante la jornada del 20 de noviembre mediante la venta del producto estrella Big Mac y de una gama exclusiva de peluches solidarios será donada íntegramente a la entidad Casa Ronald McDonald. Esta organización sin ánimo de lucro se dedica a proporcionar alojamiento gratuito a familias cuyos hijos requieren tratamientos médicos prolongados en hospitales alejados de su ciudad de residencia.

Also read Macaulay Culkin vuelve a quedarse solo, esta vez en un McDonald’s

La participación de la ciudadanía es extremadamente accesible y no requiere procesos burocráticos previos. No es necesario inscribirse en ningún registro ni realizar donaciones voluntarias adicionales fuera de las compras estándar. Simplemente adquiriendo un Big Mac o uno de los peluches de la campaña en cualquier establecimiento participante, el cliente contribuye automáticamente al fondo solidario de la entidad.

Apoyo Logístico a Familias en Tratamiento

Detrás de cada intervención de la Casa Ronald McDonald existe una realidad familiar compleja donde un diagnóstico pediátrico urgente obliga a los padres a reorganizar completamente su vida laboral y personal. La necesidad de acompañamiento constante en centros sanitarios lejanos provoca una carga económica y logística considerable, incluyendo costes de alojamiento, alimentación externa y cuidado de otros hermanos.

Advertisement

La infraestructura de la entidad cuenta con cinco Casas Ronald McDonald ubicadas estratégicamente en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga. Estas residencias ofrecen habitaciones adaptadas y espacios comunes gratuitos que permiten a las familias descansar y mantener su unidad emocional mientras los menores reciben su terapia médica, aliviando así la presión financiera del tratamiento.

Canales de Participación y Presencia Digital

Para garantizar la máxima inclusión y facilitar la colaboración desde cualquier ubicación geográfica, la campaña se ha extendido a todos los canales comerciales de McDonald's en España. Los clientes pueden acercarse presencialmente a cualquier restaurante, utilizar los quioscos digitales, realizar el pedido McAuto desde sus vehículos o aprovechar los servicios de entrega a domicilio.

Las principales plataformas de reparto como Glovo, Uber Eats y Just Eat también participan en esta iniciativa del 20 de noviembre. En todos los canales mencionados, las ventas de Big Mac y de los peluches solidarios suman automáticamente al volumen de recaudación total, eliminando la necesidad de tener un establecimiento físico cercano para colaborar con la causa.

Protagonismo de Empleados y Cierre de Evento

La campaña se distingue por su enfoque humano, utilizando a empleados reales de restaurantes de diversas ciudades como protagonistas de los mensajes publicitarios. Esta decisión refleja el compromiso diario del personal de la compañía con la entidad, presentando rostros conocidos que simbolizan la solidaridad corporativa integrada en la operativa habitual.

Advertisement

McDonald's define este 20 de noviembre como una gran fiesta de la solidaridad, invitando a sus clientes a participar en un acto colectivo donde un hábito cotidiano de consumo se convierte en una herramienta concreta de ayuda social. La campaña cierra un año más demostrando la capacidad de las grandes empresas para canalizar recursos masivos hacia necesidades humanitarias específicas.