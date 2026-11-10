MC2 Model Management y Jeff Fuller bajo escrutinio por el envío de modelos a Jeffrey Epstein

Nuevos testimonios vinculan a la agencia MC2 Model Management y a su exdirector Jeff Fuller con los abusos sexuales de Jeffrey Epstein, cuestionando la protección de las modelos menores.

Un testimonio devastador de una víctima identificada como Roza afirma que la agencia de modelos MC2 Model Management la envió a sesiones fotográficas en la residencia de Jeffrey Epstein, facilitando así abusos sexuales recurrentes. Esta denuncia refuerza las acusaciones contra la filial estadounidense de la agencia y su entonces presidente, Jeff Fuller, por colocar a mujeres jóvenes en peligro mientras el financiero cumplía condena por delitos contra menores.

Detalles del reclutamiento y las sesiones en Florida

Roza tenía dieciocho años en 2009 cuando la agencia la envió por primera vez a la casa de Palm Beach, Florida, apenas un mes después de su llegada a Estados Unidos desde Uzbekistán. En ese momento, Epstein estaba cumpliendo una pena de cárcel pero gozaba de permiso para trabajar diariamente desde su propiedad. La víctima afirma que su función era ser violada más de doscientas veces por el condenado.

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Los documentos presentados incluyen un extracto de gastos que sugiere que el propio Jeff Fuller reservó el vuelo de regreso de Roza desde Palm Beach tras su segunda sesión fotográfica en la residencia. La joven denuncia que el trabajo de su representación era protegerla, pero que la agencia falló en ese deber crítico y debería rendir cuentas ante la justicia por exponerla al depredador.

Roza describe las sesiones como extrañas y sospechosas, señalando que no había estilista presente y que las fotografías nunca se utilizaron para fines publicitarios. Según su relato, la persona detrás de la cámara no era una fotógrafa profesional, sino Nadia Marcinko, quien era la novia de Epstein en aquel entonces. Esta falta de profesionalismo refuerza la convicción de la víctima de que las sesiones eran una estratagema orquestada.

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Posiciones de los actores y vínculos con la agencia

Jeff Fuller, quien dirigía MC2 en Estados Unidos en 2009, afirma haber manifestado anteriormente que desconocía que Roza estuviera siendo víctima de abusos. Sin embargo, un correo electrónico de marzo de 2012 en los archivos del Departamento de Justicia muestra una relación estrecha, donde Fuller escribe a Epstein sobre otra modelo diciendo que la habría despedido hace meses si no fuera por él. Fuller lanzó una nueva agencia, The Source Models, tras el cierre de la filial de MC2 un mes después del segundo arresto de Epstein en 2019.

Las agencias de modelos sirvieron como un canal útil para Epstein, quien operaba con una elaborada estratagema de contratación de asistentes para seguir abusando de mujeres jóvenes. Sigrid McCawley, abogada de más de cien víctimas, explica que Epstein exigía tres chicas diferentes al día. McCawley sostiene que las agencias eran el nexo problemático entre las modelos y los depredadores, permitiendo que el ciclo de abuso continuara sin interrupción.

La denuncia de Roza plantea interrogantes sobre el papel de otras figuras clave de la industria, como el exagente Ramsey Elkholy y la directora Faith Kates, quienes mantenían relaciones estrechas con Epstein. Además, se descubrió que MC2 recibió una donación de un millón de dólares estadounidenses de Epstein en 2005, a pesar de que los propietarios de la agencia negaron públicamente tener alguna relación con él dos años después. Documentos del Departamento de Justicia revelan que diez modelos de MC2 se reunieron o comunicaron con Epstein después de su condena inicial.

Impacto en la legislación y pasos siguientes

El testimonio compartido con BBC Eye está siendo utilizado por Zellnor Myrie, senador del Congreso del estado de Nueva York, para cuestionar una declaración del Departamento de Justicia del año pasado. Myrie argumenta que la decisión de no investigar a terceros no acusados está siendo desafiada por estos nuevos hechos. El senador está impulsando un proyecto de ley contra la trata de personas con fines sexuales para otorgar mayores poderes de investigación a la policía.

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Myrie ha declarado a la BBC que su objetivo es asegurar que quienes sabían o deberían haber sabido sobre los abusos de Epstein rindan cuentas ante la justicia. Esta postura cuenta con el apoyo de Sara Ziff, fundadora de Model Alliance, una organización que lucha por la protección de las modelos en Estados Unidos. Ziff coincide en que los intermediarios de la industria suelen ser el problema fundamental en estas dinámicas de explotación.

La disolución de la filial estadounidense de MC2 y el relanzamiento de Fuller con The Source Models no han impedido la presión pública. A pesar de las solicitudes de comentarios, The Source Models no ha proporcionado respuesta oficial sobre los hallazgos presentados. Los archivos judiciales continúan siendo la fuente principal para desentrañar las responsabilidades de las agencias en la red de abusos que operó durante años en Palm Beach y otras ubicaciones.