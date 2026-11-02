Mbappé pide perdón en China y reactiva el debate sobre libertad de expresión

Kylian Mbappé disculpas en China por un comentario sobre Mao reabre el debate sobre límites de la libertad de expresión de futbolistas y derechos laborales.

Kylian Mbappé se ha visto obligado a ofrecer una disculpa pública tras la fuerte reacción en China a sus comentarios sobre una imagen viral. El delantero francés utilizó un meme que sustituía su rostro por el del líder histórico del país asiático. Este incidente ha puesto el foco nuevamente sobre la estrella del Real Madrid y ha reabierto un complejo debate sobre los derechos de los deportistas para expresar opiniones personales en un entorno globalizado.

La reacción en China y las disculpas

El incidente comenzó cuando Mbappé mencionó un meme durante una entrevista personal para un podcast. Cuando le preguntaron por su meme favorito, el futbolista señaló que aquel donde usaban su cara con un líder político chino le había hecho reír mucho. Aunque no nombró explícitamente a Mao Tse-Tung, el contexto era claro para cualquier persona familiarizada con la iconografía política asiática. La respuesta inmediata en redes sociales y medios dentro de China fue de crítica severa. Ante la presión y los grandes intereses comerciales del Real Madrid en el mercado asiático, la liga y el club pidieron disculpas. Mbappé también tuvo que presentar su propia versión de los hechos para calmar los ánimos, aunque afirmó que actuaba con tono jocoso.

Also read La televisión estatal china no emite ningún partido de LaLiga desde la polémica de Kylian Mbappé con el meme de Mao Zedong

Un precedente con Ceuta y solidaridad

Este no es el primer caso en el que Mbappé enfrenta críticas por sus posturas públicas. Como capitán de Francia, durante la Eurocopa 2024, pidió públicamente no votar a la extrema derecha en las elecciones legislativas. En esa ocasión, acompañó su mensaje con una declaración de principios sobre oponerse a los extremos que dividen a la sociedad. Meses después, como jugador del Real Madrid, el futbolista se remangó la camiseta para mostrar el mensaje solidaridad con Ceuta y los migrantes. Esta acción fue ordenada por el club, pero el francés aprovechó para hablar sobre las condiciones miserables de vida de muchas personas que pierden la vida en el mar. Para alguien que representa la migración en carne y hueso, siendo hijo de padre camerunés y madre argelina, fue un ejercicio de coherencia personal. Sin embargo, generó incomodidad para el club y parte de la afición española.

Límites a la opinión personal

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró anteriormente que ciertos actos son institucionales y no personales. Según su visión, no se deben imponer barreras a la opinión personal del deportista fuera del ámbito laboral estricto. Este planteamiento genera controversia jurídica y social. Los sindicatos de futbolistas han alertado sobre las tentaciones constantes de socavar la libertad de expresión. Mbappé ha demostrado que desea ejercer su derecho incluso para temas sensibles. La abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles, Laura López, defiende que la repercusión depende de la dimensión de la figura, pero antepone la defensa de los derechos fundamentales. Señala que el futbolista no hace esas afirmaciones en su ámbito laboral estricto, sino en entrevistas privadas.

Advertisement

Marco legal y derechos fundamentales

López explica que existen protecciones legales claras para los futbolistas en España. La Constitución garantiza este derecho fundamental, así como la Ley del Deporte en su artículo 22. Además, el Convenio Colectivo del fútbol profesional en el artículo 39 y FIFPRO, el sindicato internacional, lo recogen. Históricamente, esto no siempre fue así. Los códigos internos de muchos clubes prohibían las críticas. En 1995, el Tribunal Constitucional sentó jurisprudencia al amparar a Roberto Carlos. El alto tribunal consideró que el Tenerife había violado su derecho a la libertad de expresión al imponerle una multa por críticas al club. Este precedente demuestra que los deportistas tienen margen para opinar.

Contexto político en China

Para entender la gravedad del incidente, es necesario analizar el estatus de Mao Tse-Tung en China. Es el fundador de la patria y su rostro preside la entrada a la Ciudad Prohibida en Pekín. Las generaciones educadas en comunismo y nacionalismo lo ven como una figura mesiánica. A diferencia de la URSS, China ha evolucionado mediante un hábil pragmatismo. El Partido Comunista mantiene el control político, aunque la economía permita grandes fortunas y viajes al extranjero. No obstante, no existe plenitud de derechos ni democracia. El Partido reconoció errores de Mao en los años ochenta, especialmente durante la Revolución Cultural. Aun así, mantiene el icono para su relato oficial. El adoctrinamiento ha logrado que la población no perciba al líder como un dictador. La crítica abierta sigue siendo inaceptable para el sistema actual.