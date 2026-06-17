Mbappé brilla con Francia y se perfila como figura clave; Zapatero declara por caso Plus Ultra y tensiones políticas aumentan

Resumen de noticias destacadas: Mbappé destaca en la victoria de Francia mientras se discute su rol en el Real Madrid. El expresidente Zapatero declara en el caso Plus Ultra, y el PNV amenaza con elecciones si no hay acuerdo presupuestario. El Gobierno respalda a la directora de la Guardia Civil tras su comparecencia en el Senado. Se revelan detalles del acuerdo entre EE.UU. e Irán, y Javier Bardem comenta sobre la libertad de expresión en Hollywood.

El delantero del Real Madrid anotó el primer y el tercer tanto del combinado galo y se erigió como la principal baza de 'Les Bleus' para optar a la corona.

Creo que el Madrid tiene que formarse en torno a Mbappé, que en un año malo te mete 40 goles, explicó el periodista. De hecho, con 'Mou' en el banquillo, Aguirre vaticina un año de récord: En un buen equipo, sin estar lesionado. Declaración de Zapatero, en directo | El expresidente declara por el 'caso Plus Ultra': solo va a contestar a las preguntas del juez Calama y de su abogado.

El PNV pide a Sánchez que disuelva las cámaras y convoque elecciones si no logra un acuerdo para los Presupuestos. El Gobierno mantiene su apoyo a la directora de la Guardia Civil tras salir viva de su comparecencia en el Senado. Nuevos detalles sobre el acuerdo EEUU-Irán: Trump habría comprometido 300.000 millones para reconstruir el país. Javier Bardem celebra que cada vez hay menos miedo de opinar en Hollywood: Se está dando la vuelta a la moneda; ya era hora





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