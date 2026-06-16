Mbappé acerca récord mundialista con doblete en debut de Francia 2026

El delantero francés Kylian Mbappé anotó dos goles en el primer partido de Francia en el Mundial 2026 contra Senegal, igualando los 15 tantos de Ronaldo y quedando a uno de los 16 de Miroslav Klose, máximo goleador histórico de las Copas del Mundo. Con 27 años y al menos dos partidos por delante, Mbappé tiene la oportunidad de reescribir la historia.

Kylian Mbappé quedó un paso más cerca de reescribir los libros de historia del fútbol mundial, o más precisamente dos pasos, tras anotar un doblete en el debut de Francia en el Mundial 2026 frente a Senegal .

Con esos dos goles, el delantero francés se acerca peligrosamente al récord absoluto de máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, un honor que actualmente ostenta el alemán Miroslav Klose con 16 tantos. El camino de Klose estuvo marcado por la constancia: participó en cuatro Mundiales (2002, 2006, 2010 y 2014) y anotó en todos ellos, sumando cinco goles en su primera aparición, otros cinco en la segunda, cuatro en la tercera y dos en la cuarta, donde se coronó campeón.

Justo detrás de Klose se ubica el brasileño Ronaldo, el fenómeno, quien acumula 15 goles en apenas 19 partidos disputados a lo largo de cuatro Copas del Mundo (1994, 1998, 2002 y 2006), lo que le arroja un promedio cercano a un tanto por encuentro. El podio lo completa otro germano, Gerd Müller, con 14 anotaciones en solo 13 juegos, distribuidos en las ediciones de 1970 y 1974, donde promedió más de un gol por partido.

Mbappé, con sus 15 goles actuales, iguala la marca de Ronaldo, pero con una diferencia sustancial: ya ha disputado 15 partidos en sus tres participaciones (2018, 2022 y 2026) y, de mínima, le restan dos encuentros en el torneo actual, lo que le permitiría superar el récord si mantiene su racha goleadora. A sus 27 años, el francés tiene la oportunidad de establecer una cifra que podría ser difícil de igualar en el futuro.

Además, el doblete ante Senegal le permitió convertirse en el máximo goleador histórico de Francia en los Mundiales, superando los 13 goles de Just Fontaine, una marca legendaria que el galo logró en una sola Copa del Mundo, la de Suecia 1958, donde anotó 13 tantos en seis partidos, un récord de promedio que parece casi imbatible. Precisamente, los 13 goles también son compartidos por Lionel Messi, el astro argentino, quien disputa su sexto y probablemente último Mundial en 2026, acumulando ya 26 partidos desde su debut en 2006.

Messi, campeón en Qatar 2022, tiene la chance de superar a Fontaine y quizás, con el tiempo, también acercarse a los registros más altos, aunque el tiempo y su ritmo de goleo en la competición determinarán su alcance final





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