La escritora asturiana Mayte Uceda presenta 'Solita', spin-off de su novela anterior. Narrado por Neus Sendra en Audible, este proyecto destaca el impacto de la literatura sonora para visibilizar la lucha contra la discriminación.

La escritora y artista asturiana Mayte Uceda ha impulsado una nueva narrativa con Solita , una obra diseñada específicamente para el formato de audiolibro. Esta producción, disponible en Audible y narrada por la reconocida actriz Neus Sendra, funciona como el spin-off oficial de la novela de Uceda El maestro de azúcar . La autora busca utilizar este medio sonoro para concienciar sobre temas de discriminación y racismo, demostrando que la escritura puede trascender el papel para llegar a nuevas audiencias.

De las canciones a la narrativa extensa

La trayectoria literaria de Mayte Uceda no fue lineal, sino que evolucionó desde sus raíces musicales. Durante décadas, esta artista asturiana canalizó sus emociones mediante la composición de canciones, una forma de expresión que compartió muchos adolescentes para desahogar su interior. Sin embargo, al superar los cuarenta años, Uceda percibió que sus historias requerían un espacio mayor que la estructura rígida de una canción de tres minutos.

Also read Black Friday: hoteles ofrecen descuentos para reservas de Navidad y fin de año

Decidió entonces abandonar sus cuartillas musicales para abrazar los folios en blanco. Inspirada por la torre que observaba frente a su casa, comenzó a imaginar relatos que necesitaban ser contados con calma y profundidad, lejos del galope de un estribillo pegadizo. Esta transición marcó el inicio de su carrera como escritora, consolidando una obra extensa que ya incluye siete libros publicados a lo largo de los años.

Solita y la lucha contra las barreras sociales

La protagonista de esta nueva creación es una niña llamada Solita, quien trabaja como sirvienta doméstica en la hacienda azucarera Dos Hermanos. El contexto histórico sitúa la trama en Cuba, durante los últimos años de la Guerra de Independencia. Solita enfrenta un doble obstáculo: su condición de servidora y el racismo de la época, lo que dificulta enormemente su acceso a la educación.

Advertisement

El objetivo central de Solita es romper estas barreras sociales y convertirse en la primera mujer afrocubana en conseguir matricularse en la universidad. Este logro es posible gracias a la amistad y el apoyo de Mar Altamira, una enfermera española que trabaja en la hacienda. Juntas, protagonizan una historia de superación que desafía las convenciones sociales de principios del siglo XX.

El formato audiolibro como herramienta transgresora

La decisión de presentar Solita exclusivamente como un audiolibro representa una apuesta editorial audaz y transgresora. Mayte Uceda explica que esta elección no condiciona la creación de la historia, ya que la narratividad debe funcionar independientemente del medio. Sin embargo, conocer de antemano que la obra sería narrada por Neus Sendra influyó en los detalles técnicos de la escritura.

La autora tuvo que considerar cuidadosamente las pausas, los silencios y la musicalidad de las palabras para potenciar la carga emocional de la voz de Sendra. Este formato permite al narrador explorar el mundo interior de los personajes de una manera que el texto impreso no siempre logra con la misma inmediatez, creando una conexión más íntima y directa con el oyente.

Un círculo cerrado con conexiones globales

Mayte Uceda define este proyecto como un cierre de círculo en su carrera artística. El personaje de Solita había nacido en la mente de la autora mientras escribía El maestro de azúcar , pero su complejidad y relevancia no cabían en la trama original de esa novela. Al darle su propia obra, Uceda no solo amplía el universo literario de sus personajes, sino que también aborda problemas actuales como el racismo y la discriminación de género.

Advertisement

La colaboración con Audible y la confianza en Neus Sendra, quien ya puso voz a otras obras de Uceda como Amores paralelos , ha sido fundamental para el éxito de este proyecto. A través de Solita , la escritora asturiana continúa demostrando que las historias pueden fluir como ríos hasta encontrar su mar final, trascendiendo las limitaciones físicas del papel para alcanzar una eternidad sonora.