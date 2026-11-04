Mayoría Democrata en Congreso inicia escrutinio e impeachment contra Trump

Los demócratas asumen el control del Congreso y priorizan investigaciones sobre negocios familiares de Trump, gastos militares y el caso Epstein.

Con la toma de posesión de la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado, Estados Unidos entra en una fase de intensa supervisión legislativa hacia la administración del presidente Donald Trump. Los demócratas han superado cómodamente el umbral de 218 escaños necesarios para la mayoría, marcando un rechazo masivo a la agenda política republicana y alterando significativamente el balance de poder para los dos años restantes de la presidencia. Este cambio institucional permite a los legisladores demócratas convocar comisiones de investigación, exigir documentos oficiales y someter a los altos cargos del gobierno a un escrutinio parlamentario constante que antes no tenían a su disposición.

Prioridades de investigación del nuevo liderazgo

El líder de la nueva mayoría demócrata, Hakeem Jeffries, ha establecido que una de las primeras prioridades será escudriñar los negocios familiares de la familia Trump para identificar posibles conflictos de intereses. Robert García, el demócrata más activo en la comisión de supervisión de la Cámara de Representantes, ha declarado que esclarecer la corrupción vinculada a la familia presidencial es su objetivo inmediato. Asimismo, el diputado Jamie Raskin ha solicitado información específica sobre transacciones y contactos que podrían violar las leyes de ética pública, asegurando que la transparencia será el eje central de las audiencias del próximo ciclo legislativo.

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Revisión de fondos militares y desvíos del Pentágono

El escrutinio también se centrará en el gasto público relacionado con las guerras y la defensa nacional. Jason Crow, congresista de Colorado y copresidente del grupo parlamentario contra la corrupción, afirmó que las investigaciones comenzarán por el Pentágono. Las auditorías se basarán en informaciones recientes sobre supuestos desvíos de fondos de defensa hacia empresas vinculadas a la familia Trump. Este enfoque busca garantizar que el dinero del contribuyente no se utilice para fines privados, una práctica que los demócratas prometen perseguir con rigor desde el primer día de sus sesiones.

Presión por los papeles de Jeffrey Epstein

La demanda pública por la transparencia sobre el caso Jeffrey Epstein ha cobrado nueva fuerza bajo el liderazgo demócrata. Aunque el Departamento de Justicia ya hizo públicas unas 3,5 millones de páginas de los seis millones que tenía en su poder, muchos ciudadanos y legisladores consideran que la divulgación fue insuficiente y tardía. Existe preocupación por los pasajes excesivamente censurados y por errores en la revelación de nombres de víctimas. La periodista Katie Phang ha presentado una demanda contra el departamento por estas prácticas, y el nuevo Congreso planea mantener la presión legal y legislativa para acceder a la información completa que el público reclama.

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Proceso de impeachment y bloqueos en el Senado

Los demócratas también han anunciado la intención de abrir un nuevo proceso de impeachment contra el presidente. Este mecanismo constitucional requiere el voto de la mayoría en la Cámara de Representantes y la confirmación de dos tercios del Senado para su destitución. En el Senado, donde los republicanos mantienen la mayoría, los demócratas utilizan su poder para bloquear o retrasar los nombramientos de miembros del gabinete, embajadores y jueces federales. Esta estrategia obliga a la Casa Blanca a negociar leyes y nombramientos, limitando la capacidad unilateral de Trump para implementar su agenda administrativa y judicial.

Historial de supervisión y reacción republicana

La historia reciente muestra que las comisiones de la Cámara ya iniciaron decenas de investigaciones sobre los negocios de Trump durante el mandato anterior, incluyendo su gestión sobre Rusia y posibles conflictos de intereses. En 2018, la Cámara votó a favor del cese presidencial, acusándolo de urdir un plan para influir en las elecciones siguientes presionando a Ucrania. El actual líder de la mayoría republicana en la Cámara, Steve Scalise, anunció que su grupo trabajará para impulsar sus propias medidas desde el primer día. Sin embargo, el cambio de poder en la Cámara de Representantes, donde la dirección pasó de James Comer a los demócratas, indica un escenario de confrontación legislativa intensa en los próximos años.