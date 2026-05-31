Mayoría de españoles responsabiliza al Gobierno en el caso Plus Ultra, según encuesta de GAD3

Una encuesta de GAD3 para ABC muestra que el 62 % de la población culpa al Ejecutivo de las presuntas irregularidades del rescate de Plus Ultra, con diferencias marcadas entre partidos y una percepción dividida sobre una supuesta persecución judicial contra el Gobierno.

Una nueva encuesta de GAD3 para ABC revela que la mayoría de los españoles atribuyen al Gobierno una importante responsabilidad en el escándalo de la compañía aérea Plus Ultra .

Según el barómetro, el 62 % de los ciudadanos considera que el Ejecutivo debe responder por las presuntas irregularidades que rodean el rescate de 53 millones de euros recibido en 2021, mientras que solo el 15 % cree que no tiene ninguna culpa. Los datos, recogidos entre el martes y el jueves, coinciden con la irrupción de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en Ferraz para exigir información sobre una presunta trama de influencia política, y con la posterior comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante el Congreso, donde denunció intentos de socavar al Gobierno.

Los resultados varían significativamente según la afiliación partidaria. Entre los votantes del PSOE el 33 % culpa al presidente, mientras que el 56 % lo exime. Los simpatizantes de Sumar presentan una distribución similar: un 36 % responsabiliza a Sánchez y un 52 % lo descarta. En los nacionalismos periféricos la opinión está más dividida, con un 48 % que señala al Consejo de Ministros y un 42 % que lo exonera.

Las formaciones de la derecha, por su parte, muestran una unanimidad casi total: el 90 % de los votantes del PP y el 93 % de los de Vox consideran que el Ejecutivo es responsable. En cuanto al conocimiento que tendría Pedro Sánchez sobre las supuestas actuaciones de José Luis Zapatero, el 55 % de los encuestados opina que el presidente estaba al tanto, frente al 27 % que lo cree completamente ignorante.

El estudio también aborda la percepción de una supuesta persecución judicial contra el Gobierno, conocida como "lawfare". Casi la mitad de los encuestados (47 %) rechaza la hipótesis de una estrategia judicial coordinada con fines políticos, mientras que el resto mantiene dudas al respecto. Estas opiniones reflejan una sociedad polarizada, donde la izquierda muestra una mayor tendencia a creer en la existencia de un ataque judicial, pero sin alcanzar una mayoría clara.

En resumen, la encuesta evidencia que el caso Plus Ultra ha sacudido la confianza en las instituciones, convirtiéndose en un tema central del debate político y judicial en España





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Plus Ultra Encuesta GAD3 Responsabilidad Del Gobierno Lawfare Política Española

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El PP dirigirá a las acusaciones populares del 'caso Plus Ultra' contra ZapateroVox, la organización ultracatólica Hazte Oír, la asociación negacionista del covid Liberum, el pseudosindicato Manos Limpias, los partidos Iustitia Europa, Valores y Cs, y el abogado penalista Borj...

Read more »

El juez Calama agrupa las acusaciones populares del caso Plus Ultra bajo la dirección letrada del PPUn avión de la aerolínea española Plus Ultra cruza chorros de agua en Lima (Perú).

Read more »

Las derechas se unen en el caso Plus Ultra y otras noticias del viernesResumen informativo del viernes que incluye la unión de derechas y ultras en el caso Plus Ultra, las exigencias de Junts, la multa a Mercadona, la comparación de migrantes con alienígenas por parte de la Casa Blanca, y el impacto de un dron ruso en Rumanía.

Read more »

Una semana complicada para los socialistas por el 'caso Plus Ultra'El PSOE enfrentó la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra', acusado de liderar una trama de influencias a favor de la aerolínea. Además, el 'caso Leire' resurgió, implicando al exdirigente Santos Cerdán en una supuesta trama para obstaculizar causas contra el Gobierno.

Read more »