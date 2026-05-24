Max Verstappen y la Fórmula 1 en crisis, Trump y la Guerra en Irán, precios de la vivienda en Madrid y más noticias

Este JSON contiene noticias en español sobre la Fórmula 1 en crisis, la Guerra en Irán, precios de la vivienda en Madrid y más noticias. La noticia sobre la Fórmula 1 se refiere a que Max Verstappen, el tetracampeón, está experimentando la cara B de la Fórmula 1 y no consigue sentirse cómodo con los nuevos cambios de reglamento. En Red Bull siguen intentando encontrar el balance, pero las bajas temperaturas en Montreal y las posibilidades de lluvia pueden empeorar la situación para Verstappen. En cuanto a la Guerra en Irán, Trump dice que EEUU no debe precipitarse en cerrar un acuerdo de paz con Irán, y el bloqueo se mantendrá. Miles de personas protestan en Madrid por los precios de la vivienda y llaman a la 'desobediencia' frente 'a la dictadura del rentismo'. Israel convoca a la encargada de negocios de España por la detención en Bilbao de miembros de la Flotilla y acusa al Gobierno de 'hipocresía'. Al menos cuatro muertos y más de 100 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv.

El piloto neerlandés Max Verstappen está experimentando la cara B de la Fórmula 1 , lejos de los podios y victorias, y no consigue sentirse cómodo con los nuevos cambios de reglamento.

Hasta su compañero de equipo, Sergio Pérez, le ha ganado en varias ocasiones en clasificación. En Canadá, aunque no estuvo muy lejos, sigue sembrando las dudas sobre su futuro en el 'Gran Circo'. En Red Bull siguen intentando encontrar el balance, pero las bajas temperaturas en Montreal y las posibilidades de lluvia pueden empeorar la situación para Verstappen. Algunas cosas han mejorado, como el menor número de rebotes, pero el agarre sigue siendo un problema.

En cuanto a la marca de bebidas energéticas, no parece que le vaya bien al tetracampeón. En cuanto a la Guerra en Irán, Trump dice que EEUU no debe precipitarse en cerrar un acuerdo de paz con Irán, y el bloqueo se mantendrá. Miles de personas protestan en Madrid por los precios de la vivienda y llaman a la 'desobediencia' frente 'a la dictadura del rentismo'.

Israel convoca a la encargada de negocios de España por la detención en Bilbao de miembros de la Flotilla y acusa al Gobierno de 'hipocresía'. Al menos cuatro muertos y más de 100 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv





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