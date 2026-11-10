Max Mara honra a Adria Arjona en gala de Hollywood con lujo y estilo

Adria Arjona fue galardonada por Max Mara en el Chateau Marmont el 4 de noviembre, en una exclusiva gala con presencia de celebridades como las hermanas Hilton, Ashley Benson y Julianne Hough.

La firma italiana de lujo Max Mara celebró un evento exclusivo en el emblemático Chateau Marmont de Los Ángeles para rendir homenaje a la actriz Adria Arjona. La cita tuvo lugar el miércoles 4 de noviembre y reunió a algunas de las figuras más influyentes de la industria del cine y la moda.

Detalles del Evento y Tributo

El cóctel sirvió como plataforma para reconocer la trayectoria de Adria Arjona, distinguida con un premio especial durante la velada. La atmósfera del Chateau Marmont se transformó en un escenario de elegancia donde el satén, los conjuntos de dos piezas y las prendas de abrigo icónicas de Max Mara dominaron la escena. Este tipo de encuentros suele ofrecer pistas valiosas sobre las tendencias que definirán la temporada de moda siguiente.

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Estilos De Las Hermanas Hilton

Paris y Nicky Hilton, las conocidas herederas y empresarias, confirmaron su presencia vistiendo conjuntadas y destacando por su estética característica. Paris optó por un vestido satinado en tono topo, complementado con una chaqueta de piel con volumen que aportaba una nota acogedora al conjunto, sobre un vestido midi negro de cuello alto. Nicky eligió un top negro con cuello alto y mangas abullonadas, combinado con una falda larga satinada de cintura alta y un cinturón de piel con doble hebilla.

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Opciones Cromáticas De Actrices

El verde fue el color protagonista para varias invitadas, aunque interpretado de manera diversa. Ashley Benson y Shay Mitchell, famosas por su papel en 'Pretty Little Liars', coincidieron en esta tonalidad. Benson vistió un conjunto de dos piezas en verde caqui con contraste de texturas, mientras que Mitchell apostó por un atuendo en verde ciénega con escote palabra de honor y blazer a juego. Jessica Alba lució un vestido satinado que dibujaba la silueta, y Leighton Meester combinó un top halter marrón oscuro con una falda midi negra.

Minimalismo Y Tendencias De Verano

Julianne Hough presentó una propuesta minimalista con una chaqueta semirrígida que moldeaba el cuerpo, acompañada de un bolso de piel negro. Brittany Snow destacó con un diseño asimétrico de un solo hombro en tono caqui, que contrastaba con las prendas de piel vistas en otras celebridades. La velada cerró una serie de encuentros organizados por Max Mara y Women in Film, consolidando a las mujeres de la industria como protagonistas absolutas de la noche.