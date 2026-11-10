Mattia Olivieri canta al Conde Almaviva en Las bodas de Fígaro del Teatro Real

El barítono italiano Mattia Olivieri interpreta al Conde Almaviva en la ópera de Mozart que el Teatro Real presenta en Madrid del 9 al 27 de noviembre.

El barítono italiano Mattia Olivieri protagoniza el papel del Conde Almaviva en la producción de Las bodas de Fígaro, la ópera de Wolfgang Amadeus Mozart que el Teatro Real presenta en Madrid entre el 9 y el 27 de noviembre. El cantante, nacido en Sassuolo, Italia, en 1984, ha actuado ya en la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, el MET neoyorquino y la Ópera de Viena.

Olivieri acaba de instalarse en Madrid, concretamente en el barrio de Malasaña, un espacio mestizo y bohemio del centro de la capital. Según explica, la producción le permitirá permanecer al menos un par de meses en casa, algo poco común en la vida itinerante de los cantantes de ópera.

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Un barítono que eligió Madrid como nuevo hogar

Mattia Olivieri se ha mudado a Madrid tras haber vivido antes en Valencia, donde pasó año y medio en el Centro de Perfeccionamiento de la ciudad. Durante esa etapa aprendió el idioma español, que asegura hablar bastante bien en apenas tres meses.

El barítono relata que primero buscó alojamiento en Milán, ciudad en la que trabajaba con frecuencia, pero no encontró nada que le convenciera. Empezó a buscar casa en Madrid en septiembre y firmó el contrato de alquiler en diciembre.

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Olivieri destaca del barrio su ambiente de toda la vida, con pequeñas tiendas tradicionales y un bar donde preparan una tortilla que considera exquisita. Añade que su madre, cada vez que la visita, le pide que la lleve a ese bar a comer tortilla.

El Conde Almaviva según Mozart y Rossini

Mattia Olivieri interpreta al Conde Almaviva en Las bodas de Fígaro, una obra basada en la segunda parte de la trilogía teatral de Beaumarchais, con los mismos personajes. Rossini estrenó en 1816 El barbero de Sevilla, basada en la primera parte, por lo que Mozart llevó a escena la continuación antes que la historia original.

El barítono ha cantado los dos papeles: a Fígaro en la versión de Rossini y al Conde en la de Mozart. Según su opinión, existen pocas conexiones interpretativas entre ambos personajes, más allá de que los creó el mismo autor, aunque algunos rasgos del Conde rossiniano ayudan a entender al de Mozart.

Olivieri sostiene que la diferencia principal es que, en Rossini, el Conde está realmente enamorado de Rosina, mientras que en Mozart intenta seducir a todas las mujeres de su palacio. Asegura además que en Las bodas las mujeres salen ganando, porque son más inteligentes que los hombres y siempre van un paso por delante.

Cómo cambia el personaje con el paso del tiempo

Mattia Olivieri abordó por primera vez el papel del Conde Almaviva en Florencia, en junio de 2019. Afirma que el personaje ha ido madurando junto a él, de forma que la interpretación actual difiere de la de aquellos años.

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El cantante explica que, de joven, actuaba de manera más impulsiva, mientras que con la madurez piensa más cada decisión escénica. Considera que cada nueva producción exige adaptarse a la idea del director de escena, porque si no se integra en esa visión, el resultado sería simplemente el mismo personaje repetido.

Olivieri subraya que repetir interpretaciones no equivale a hacer teatro ni a ser artista, y que las experiencias vitales deben notarse en el escenario. Además, reconoce que se aburre con facilidad y que por eso busca siempre algo nuevo, también en la música.

La obra de Mozart y Da Ponte en escena

Mattia Olivieri atribuye la importancia de la obra a Mozart y a Lorenzo Da Ponte, y no a su propia figura. Se considera un intérprete al servicio de lo que ambos escribieron, y confiesa sentirse pequeño junto al compositor salzburgués.

El barítono asegura que Las bodas de Fígaro le ha dado suerte y que siempre le ha encantado cantarla. Destaca especialmente los concertantes y los recitativos, que considera increíbles, porque permiten dar a un mismo personaje matices distintos según la inflexión o el color que quiera darle el director de escena.

Olivieri advierte que una frase dicha entre dientes puede cambiar por completo su sentido, aunque las palabras sean las mismas. Concluye que no hay que perder nunca la chispa, porque si se pierde, el resultado no funciona.