Matter of Trust Latam combate contaminación con petropelo en canales de Xochimilco y Chapultepec

Matter of Trust Latam utiliza cabello humano para absorber hidrocarburos en Xochimilco y Chapultepec, expandiendo su tecnología de descontaminación en México con proyectos sostenibles.

En los canales históricos de Xochimilco, en Ciudad de México, se han instalado barreras innovadoras rellenas de cabello humano para extraer aceites y grasas del agua. Esta iniciativa es impulsada por Matter of Trust Latam, una entidad que transforma residuos cotidianos en herramientas eficaces para la descontaminación ambiental. El proyecto aprovecha la estructura fibrosa de la queratina para capturar hidrocarburos en ríos, lagos y escurrimientos pluviales.

Tecnología del petropelo y expansión en México

El CEO de Matter of Trust Latam, Mattia Carenini, dirige la expansión de la organización en América Latina, la cual se consolidó en México en 2024 tras su llegada inicial a Chile en 2019. Según la organización, un solo kilo de cabello puede absorber hasta cinco veces su peso en contaminantes. Carenini conoció la técnica del petropelo tras un derrame de petróleo en el Amazonas y luego de investigar encontró a la fundación sin fines de lucro creada en 1999 por Lisa y Patrice Gautier, con sede en San Francisco.

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La metodología del petropelo consiste en colocar estas barreras en cuerpos de agua para retener aceites y grasas. Por otro lado, la innovación del agropelo se utiliza en el suelo para conservar la humedad, disminuir la evaporación y reducir el consumo de agua de riego, lo que representa un apoyo crucial en situaciones de sequía. Este doble uso permite que el residuo tenga un ciclo de vida completo tanto en el tratamiento del agua como en la regeneración del suelo.

Operación en Chapultepec y mejora de la calidad del agua

El primer proyecto en México se desarrolló en el Bosque de Chapultepec, el pulmón verde más grande de la capital mexicana, donde se instaló un sistema para tratar el agua que pasa por el Jardín Botánico. Allí, el agua tratada se mezcla con desagües de taquerías y puestos de comida que descargan aceites y grasas. Matter of Trust coloca el cabello a la salida de estos desagües para retener los contaminantes antes de que continúen su curso.

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Los estudios realizados por el equipo en el sitio muestran una reducción significativa de aceites y otros contaminantes, así como una mejora notable en la claridad del agua. Mattia Carenini sostiene que, después de utilizar el cabello en el agua, este mismo material se emplea en el suelo del bosque. De esta forma, aporta nitrógeno, carbono y materia orgánica, además de favorecer las micorrizas, que son asociaciones entre hongos y raíces que facilitan el intercambio de nutrientes esenciales para la vegetación.

Restauración del hábitat en Xochimilco y especies en peligro

Posteriormente, la entidad comenzó a trabajar en Xochimilco, interviniendo en varias chinampas para reducir la contaminación del agua causada principalmente por la descarga de aguas residuales. Esta problemática es reconocida por las autoridades locales de medio ambiente. En esta zona lacustre, Matter of Trust colabora estrechamente con el Santuario Ajolote para restaurar el hábitat de esta especie en peligro de extinción, integrando la descontaminación con la conservación de la biodiversidad nativa.

Además de la protección del ajolote, la organización participa en una unidad de manejo para rescatar a la tortuga conocida como casquito, la cual se ve afectada por la contaminación de los canales. La entidad también reporta proyectos activos en Zacatecas, Tlaxcala, Chiapas, así como en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Monterrey, Nuevo León, ampliando su impacto geográfico en el país.

Proceso de fabricación y colaboración con salones de belleza

Antes de intervenir un cuerpo de agua, la organización analiza su calidad e identifica los contaminantes presentes para determinar si el residuo final será peligroso o no. Para fabricar las barreras absorbentes, conocidas como booms, se utiliza cabello recolectado en salones de belleza. El material se lava para retirar residuos, se almacena durante un mes y se separa en capas o mechones según su longitud.

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La estructura cilíndrica se obtiene introduciendo el cabello en tubos de malla de nailon, algodón o plástico y compactándola hasta formar la barrera. Los extremos se atan para impedir que el contenido se disperse y las barreras se colocan sobre la superficie del agua. Mattia Carenini señala que suelen reemplazarse cada dos meses. A través de su programa Club Salones Cero Residuos, Matter of Trust Latam colabora con cerca de 60 salones de belleza para recolectar mayor cantidad de cabello, apoyados por empresas, organizaciones y voluntarios.