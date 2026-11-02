Matriculaciones de turismos en España: octubre roza las 100.000 unidades y supera prepandemia

Las matriculaciones de turismos en España alcanzaron 98.487 unidades en octubre, un 1,8% más que en 2025. El sector eléctrico lidera el crecimiento pese a la incertidumbre política y electoral sobre las ayudas al Plan Auto+.

El mercado de la automoción en España cerró octubre con un desempeño histórico, registrando 98.487 matriculaciones de turismos. Este volumen representa un incremento del 1,8% respecto al mismo mes del año anterior, situándose a solo 1.513 unidades de alcanzar la cifra redonda de las 100.000. Los datos, publicados este lunes por las principales asociaciones del sector (Anfac, Faconauto y Ganvam), confirman que el mercado ha superado los niveles registrados antes de la pandemia y registra la mejor cifra de octubre desde el año 2007.

Liderazgo eléctrico impulsa las matriculaciones

Uno de los motores principales de este repunte es la electrificación del parque móvil. Los turismos eléctricos puros e híbridos enchufables sumaron 31.044 unidades en octubre, lo que supone un aumento del 43,1% interanual. En conjunto, estos vehículos representaron el 31,5% de todas las ventas, nueve puntos porcentuales por encima de la cuota registrada en octubre de 2025. Esta proporción significa que prácticamente un tercio de los coches vendidos en el país cuenta con alguna forma de propulsión eléctrica recargable.

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En el acumulado de los diez primeros meses del año, las matriculaciones de modelos con enchufe alcanzaron las 248.343 unidades, un incremento del 37,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Su cuota de mercado se sitúa ya en el 24,6%, lo que confirma que uno de cada cuatro turismos vendidos en España posee tecnología híbrida o eléctrica. Este dinamismo ha sido fundamental para mantener la confianza del sector, a pesar de las complejidades macroeconómicas.

Crecimiento sostenido pese al efecto calendario

El resultado de octubre resulta especialmente significativo si se tiene en cuenta el contexto del calendario laboral. El mes contó con dos días hábiles menos que en el año anterior, debido a que la festividad del 12 de octubre cayó en domingo y no se trasladó al lunes en las comunidades autónomas con mayor volumen de matriculaciones. A pesar de este efecto negativo sobre la capacidad de venta, el mercado logró mantenerse cerca de la barrera psicológica de las 100.000 unidades.

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La evolución positiva permite al sector anticipar un cierre de ejercicio sólido. Las ventas acumuladas en los primeros diez meses del año alcanzaron las 1.010.545 unidades, lo que supone un crecimiento del 6,2% interanual. Aunque estas cifras totales aún se encuentran por debajo de los registros históricos de 2019, la tendencia reciente permite afrontar el tramo final del ejercicio con optimismo. Las asociaciones confían en que el mercado cierre el año por encima de los 1,2 millones de turismos matriculados.

Reclamos por la incertidumbre en las ayudas

A pesar del buen momento, el sector advierte que el crecimiento puede perder impulso si no se garantiza la continuidad de las ayudas públicas al consumo. El Plan Auto+ ha contribido decisivamente a dinamizar las ventas de vehículos electrificados, aunque su efecto se ha moderado en los últimos meses. El presupuesto disponible para este ejercicio comienza a agotarse, lo que ha generado inquietud entre los agentes del mercado. Félix García, director de Comunicación y Marketing de Anfac, destacó que octubre ha sido un mes histórico, marcando el mejor dato mensual desde 2008.

Raúl Morales, director de Comunicación de Faconauto, señaló que durante octubre se ha percibido cierta ralentización de la actividad comercial en los concesionarios. Esta desaceleración se atribuye tanto a la falta de días hábiles como a la pérdida de fuerza del impulso inicial del Plan Auto+, tras la apertura de su aplicación informática en septiembre. Morales considera fundamental que el sector tenga visibilidad clara sobre la continuidad de los incentivos para el año 2027, con el objetivo de evitar que se frene la evolución del mercado eléctrico.

Desigualdad en los canales de venta

El comportamiento de la demanda ha sido desigual según los canales de venta utilizados. Los compradores particulares continuaron su avance, adquiriendo 52.686 turismos en octubre, un 2,6% más que en el mismo mes del año anterior. Por su parte, las empresas de alquiler registraron un fuerte crecimiento, matriculando 7.267 unidades, lo que supone un incremento del 30,6% interanual. Sin embargo, el canal de empresas fue la excepción negativa, con 38.534 matriculaciones y un descenso del 3,3%.

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La evolución refleja así una dinámica de mercado mixta, donde el avance de los canales particulares y de alquiler ha permitido mantener el signo positivo del conjunto. No obstante, la incertidumbre administrativa y la posible influencia de los ciclos electorales en las políticas de apoyo al automóvil siguen siendo factores de riesgo. Tania Puche, directora de Comunicación de Ganvam, reclamó que las ayudas no dependan de estos ciclos, advirtiendo que la incertidumbre podría trasladarse finalmente a las decisiones de compra de los consumidores.