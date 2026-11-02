Matemáticos de élite exigen acceso abierto ante monopolio de OpenAI e IA

Líderes matemáticos como Martin Bridson y Ana Caraiani critican el cierre de OpenAI y Anthropic, alertando sobre la exclusión global de investigadores ante muros de pago.

Una asamblea de emergencia reunida en la Royal Society de Londres ha puesto de manifiesto la creciente alarma entre la comunidad matemática mundial. Destacados expertos, incluidos tres ganadores de la medalla Fields, expresaron su profunda preocupación ante la posibilidad de que corporaciones tecnológicas como OpenAI y Anthropic monopolicen el acceso a descubrimientos matemáticos fundamentales generados por inteligencia artificial. El motivo central de este encuentro fue el temor concreto a que la propiedad intelectual y los avances científicos queden segregados detrás de barreras de pago intransponibles.

Cierre de soluciones y riesgo de exclusión

La reunión fue motivada específicamente por la decisión reciente de OpenAI de publicar, un mes antes, soluciones completas a 377 de los problemas más complejos de la disciplina matemática. Estas soluciones fueron generadas mediante sus modelos más avanzados, pero el acceso al uso público general quedó estrictamente cerrado. Ante esta medida, Martin Bridson, presidente del Instituto Clay de Matemáticas, advirtió sobre los riesgos a largo plazo de que el conocimiento científico quede acaparado tras muros de pago. Esta situación obligaría a toda la comunidad académica a pagar por un chatbot para entender las investigaciones más críticas.

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Martin Bridson reconoció la legitimidad de proteger la propiedad intelectual o secretos vinculados a la seguridad nacional, como las técnicas para descifrar el cifrado del comercio en internet. Sin embargo, calificó de profundamente objetable que entidades privadas monopolicen el conocimiento fundamental. El matemático comparó la situación con el Gran Colisionador de Hadrones del CERN en Suiza, cuyo acceso es regulado por juntas de investigación científica internacionales. Bridson planteó una pregunta clave sobre quién tiene la autoridad para decidir quién accede a estas herramientas y bajo qué criterios se selecciona a los beneficiarios.

Desigualdad geográfica y limitaciones de acceso

Hasta el momento, OpenAI y Anthropic se han comprometido a aportar 5 millones de dólares cada una a un fondo de la Fundación Simons para otorgar acceso a sus modelos a un grupo reducido de investigadores. Esta medida ha generado críticas severas sobre la equidad en la ciencia. La matemática Ana Caraiani, profesora del Imperial College de Londres y miembro de la Asociación por la Matemática Humana, señaló la profunda desigualdad geográfica que esto genera. Según Caraiani, instituciones de países como Rumania quedan completamente excluidas de estos avances, creando una brecha digital y académica infranqueable.

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El ganador de la medalla Fields Martin Hairer descartó que las alternativas de código abierto representen una solución real a este problema. Hairer argumentó que estos sistemas públicos no compiten con los sistemas privativos más potentes disponibles en el mercado. En la misma línea de crítica hacia el modelo corporativo, Terence Tao, considerado uno de los matemáticos más influyentes del mundo, reveló detalles sobre el control editorial de Anthropic. Tao indicó que la compañía contrata y paga a matemáticos específicos para redactar y formalizar soluciones descubiertas por su inteligencia artificial, controlando de este modo quién firma y redacta los artículos finales.

Avances teóricos y verificación externa

El debate se intensificó tras los anuncios de OpenAI, que aseguró que uno de sus modelos inéditos logró refutar la hipótesis del tiempo exponencial. Esta conjetura, formulada a finales de los noventa, es clave para la informática teórica. Adicionalmente, la compañía le atribuye a este mismo sistema la demostración de una conjetura sobre ondas que permanecía sin resolver desde 1991. Estos hitos representan un salto cualitativo en la capacidad de la IA para abordar desafíos teóricos de alto nivel que han desafiado a las mentes más brillantes durante décadas.

OpenAI también presentó la prueba matemática de que la teoría de Yang-Mills existe en sentido matemático. Presentados inicialmente como datos de investigación en bruto, estos hallazgos fueron sometidos a grupos independientes de verificación externa para garantizar su rigor científico. Este proceso de validación es crucial para distinguir entre alucinaciones algorítmicas y descubrimientos reales. La comunidad científica espera determinar si estas demostraciones resistirán el escrutinio peer-to-peer tradicional.

Consecuencias para la academia y premios

De validarse, cualquiera de estos tres descubiertos bastaría por sí solo para respaldar una carrera académica completa y aspirar a distinciones internacionales de primer nivel. Estos logros acercan a la resolución de uno de los Problemas del Milenio dotados con un millón de dólares, lo que eleva aún más la stakes del conflicto sobre quién controla estos resultados. La tensión entre el avance tecnológico y la naturaleza abierta de la ciencia se ha convertido en el foco principal de los debates actuales en la Royal Society y más allá.