MasterChef eleva la competencia con el delantal dorado y un emotivo reencuentro familiar en las Cuevas de Sant Josep

Los concursantes de MasterChef deben cocinar para 60 vecinos en el río subterráneo navegable más largo de Europa, bajo la mirada de chefs Michelin y con el apoyo de sus familias, compitiendo por el codiciado delantal dorado.

La nueva entrega de MasterChef eleva la apuesta con la codiciada prenda del delantal dorado , mientras los concursantes experimentan un emotivo reencuentro con sus familiares.

La prueba de exteriores los traslada a las Cuevas de Sant Josep, el río subterráneo navegable más largo de Europa, situado en la Vall d'Uixó. En este escenario singular, los participantes deben preparar un menú ideado por la reconocida chef Lucía Ruiz Lafita, destinado a 60 vecinos de la zona.

Cada puesto de cocina recibe un sobre con un mensaje personal que combina el apoyo de sus seres queridos y un desafío culinario inesperado, generando una atmósfera de tensión y camaradería.



Durante la jornada, el jurado -compuesto por reconocidos chefs con estrellas Michelin y estrellas verdes- evalúa cada plato con una rigurosa objetividad.

Entre los comisarios se encuentran Martina Puigvert, poseedora de dos estrellas Michelin y una estrella verde; Álvaro Salazar, con dos estrellas Michelin; Xanti Elías, galardonado con una estrella verde Michelin; Ignacio Echapreste, cuyos galardones incluyen dos estrellas Michelin y una verde; Jesús Sánchez, con tres estrellas Michelin y una verde; y Raúl Sánchez, portador de una estrella verde Michelin. Cada uno de ellos aporta una visión distinta sobre la ejecución, la creatividad y la fidelidad a la receta original, obligando a los aspirantes a equilibrar la innovación con la tradición.





Los equipos, liberados de la figura de capitán, deben repartir las responsabilidades de forma democrática, tomando decisiones conjuntas sobre la selección de ingredientes, la organización del tiempo y la presentación final. Entre los platos que deben reproducir se encuentran una lubina en hojaldre con verduritas torneadas y salsa choron, una receta inspirada en el chef español más condecorado del país, y una creación dedicada a la medallista olímpica Ana Peleteiro, digna de un homenaje culinario.

Además, los participantes reciben la visita de la leyenda de la gastronomía Martín Berasategui, quien colabora como invitado en la prueba de eliminación. La combinación de la presión del jurado, el apoyo familiar y el contexto histórico de un refugio paleolítico que protege el río subterráneo confiere a la prueba una dimensión casi mística, haciendo que cada movimiento sea observado tanto por los espectadores como por los habitantes locales, ansiosos de probar las delicias preparadas.





Al culminar la prueba, el equipo que logre conquistar al jurado no solo se lleva el anhelado delantal dorado, sino también el reconocimiento como los guardianes temporales de una tradición gastronómica que se entrelaza con la historia natural y cultural de la región. Este triunfo simboliza la capacidad de adaptación y el valor de la cooperación, demostrando que la excelencia culinaria surge tanto del talento individual como del apoyo colectivo.

La edición de MasterChef continúa consolidándose como un referente televisivo que destaca la riqueza de la cocina española, la importancia de la familia y la relevancia de los espacios naturales como escenarios de inspiración para la alta gastronomía





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