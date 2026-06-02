Mastercard presenta campaña 'Hago tap y aparezco a tu lado' para eliminar fricciones en la movilidad urbana

Mastercard ha lanzado una campaña para inspirar a la audiencia en constante movimiento y eliminar fricciones en la movilidad urbana. La campaña se inspira en la canción de los años 80 y presenta una escena cotidiana en la que se muestran experiencias concretas y reconocibles sin colas, máquinas ni esperas.

e inspirándose Inspirada en la clásica canción de los años 80, ‘Hago chas y aparezco a tu lado’, Mastercard presenta la campaña Dirigida a una audiencia en constante movimiento, la campaña parte de una idea clave: cuanto más fácil es moverse, más rápido se llega a lo que realmente importa.

Así presenta una escena cotidiana reconocible, como una mañana en una estación de metro marcada por el movimiento constante. Sin embargo, elimina los elementos tradicionales de fricción: no hay colas, ni máquinas, ni esperas.en experiencias concretas y reconocibles.

Así, ‘Hago tap y aparezco a tu lado’ convive con otras ejecuciones como ‘Hago tap y aparezco en una noche de fútbol inolvidable’ haciendo un guiño a la liga europea de fútbol que patrocina Mastercard, ‘Hago tap y aparezco en un concierto mítico’, una de las numerosas experiencias que pueden vivir los titulares de Mastercard y que se pueden encontrar en su plataforma priceless.com, o ‘Hago tap y aparezco en mi próxima aventura’, para los traslados en Metro hacia el aeropuerto, entre otras. Con nuestra nueva campaña, ‘Hago tap y aparezco a tu lado’, buscamos dar significado a un gesto que ya forma parte de nuestro día a día.

Hoy hacemos tap en el bus, en el supermercado o en una cafetería con la misma naturalidad con la que nos movemos por la ciudad. Partiendo de esa familiaridad —y del concepto ‘Tap & Go’ que Mastercard ha implementado en otros mercados para el pago con tarjeta en transporte—, en Madrid hemos querido dar un paso más y convertirlo en una idea creativa con un guiño cultural que todos reconocemos.

Porque ‘hacer tap’ no es solo pagar: es eliminar fricciones, acceder al transporte de forma inmediata y movernos con la fluidez y rapidez que hoy marcan la vida urbana. Así, transformamos un beneficio funcional en algo emocional, conectando la tecnología con aquello que realmente importa: llegar antes a los momentos y experiencias que forman parte del día a día de los madrileños”, afirmóTu privacidad es importante para nosotro





Mknews_es / 🏆 36. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Publicidad Mastercard Campaña Movilidad Urbana Eliminar Fricciones Experiencias Concretas Y Reconocibles Guiño Cultural Transporte De Forma Inmediata Fluidez Y Rapidez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Raúl Notario comparte ejercicios clave para una rutina fitness efectivaEl Director de Deportes de la UAX Rafa Nadal presenta una selección de ejercicios recomendados para todos los niveles, con énfasis en técnica y progresión.

Read more »

Irán restaura su red de misiles subterráneos pese a ataques de EE.UU. e IsraelImágenes satelitales muestran que Irán ha reabierto la mayoría de las entradas de sus bases de misiles bombardeadas, evidenciando la limitada efectividad de los bombardeos para eliminar su capacidad estratégica.

Read more »

El petrista Cepeda se disputará la Presidencia de Colombia con el 'outsider' derechista De la Espriella, lanzado como un tsunamiColombia ha votado este domingo en un clima de extrema polarización, exacerbado por un Gustavo Petro que participó en la campaña hasta el último momento, violando sin recato la...

Read more »

MencIA: inteligencia artificial al servicio del medio rural para garantizar la igualdad de oportunidades en LugoLugo presenta MencIA, una estrategia de inteligencia artificial pública para modernizar municipios, garantizar la soberanía de los datos con código abierto y mejorar el acceso a la tecnología en entornos rurales

Read more »

Miguel Ángel Martínez-González, catedrático de Harvard: «Cuanta más ciencia hago, más creo en Dios porque más admiro las maravillas del cuerpo humano»El médico reflexiona sobre la compatibilidad de las ciencias básicas con la fe y reconoce que «nunca te dan números»

Read more »

Agujeros negros de señal: El error físico que cometes al esconder tu router WiFi en una esquinaExpertos en redes explican la física de la propagación de ondas electromagnéticas y por qué las esquinas actúan como bloqueos para tu conexión a internet.

Read more »