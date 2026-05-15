Massive demonstration of Valencian teachers and students in defense of public education

The news reports on a large-scale demonstration organized by the teachers and students of Valencia in defense of public education. The march, involving over 35,000 people according to the Delegation of Government, caused a commotion in the city's central area, lasting for the fifth day in a row of strikes and strike action among Valencian public education staff.

Una manifestación multitudinaria del profesorado y de estudiantes en defensa de la educación pública en Valencia, con más de 35.000 personas según la Delegación del Gobierno, ha colapsado este mediodía el centro de la ciudad de Valencia en el cinquième día consecutivo de movilizaciones y de huelga indefinida de los docentes de la Comunitat Valenciana.

La marcha, que ha partido de la explanada de la Plaza de Toros para recorrer las calles Xàtiva, Colón, Paz y San Vicente y terminar en la plaza del Ayuntamiento, se celebra después de que este jueves se reunieran la Conselleria de Educación y los sindicatos durante algo más de cuatro horas para intentar acercar posturas sobre los puntos de defensa de la educación pública, en calidad y en valenciano.

Los sindicatos han portado la pancarta de cabecera con el lema ‘Ja n’hi ha prou: menys burocràcia, menys ràtios, més salari, més plantilla i més valencià’ (ya es suficiente: menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano), acompañados por algunos manifestantes vestidos de negro, con coronas y ataúdes por la educación pública, con frases como ‘muerta por no poder atender la diversidad’ o ‘muerta por el negacionismo lingüístico’.

Entre pitos, aplausos y gritos de ‘Consellera dimisión’, los sindicatos han celebrado antes de iniciar la manifestación que València está colapsada y han calificado este día como ‘histórico pero triste’, y han reclamado a la Conselleria de Educación que el lunes, en la próxima reunión, lleven una propuesta con todas las reivindicaciones que exigen tanto el profesorado como las familias





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Massive Demonstration Defending Public Education Strike Action Education Strikes Valencians

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