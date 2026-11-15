Massiel narra su pesadilla matrimonial y abuso con Luis Recatero en '¡De sábado!'

La cantante Massiel rompe su silencio tras más de medio siglo para revelar los detalles de un matrimonio abusivo y una interrupción no legal del embarazo en 1970 con Luis Recatero.

La artista Massiel ha roto un silencio de más de medio siglo para describir su matrimonio con el médico Luis Recatero como los "11 meses más amargos" de su vida y una auténtica pesadilla. Durante su intervención en el programa de televisión "¡De sábado!", la icono de la música española detalló una etapa marcada por el miedo, la violencia doméstica y la necesidad de recurrir a prácticas médicas ilegales para salvaguardar su integridad emocional y física en aquel entonces.

Detalles de una relación marcada por la violencia

Massiel relató con crudo realismo la dinámica de un matrimonio que comenzó con una ceremonia en 1969, pero que derivó rápidamente en un entorno hostil. Explicó que no existe ni una sola fotografía en la que pueda verse sonriendo, una evidencia visual que refleja la profunda angustia que sufrió durante aquellos meses. La cantante describió una relación basada en miedos constantes e incluso agresiones físicas por parte de su esposo, quien no dudaba en imponer su autoridad mediante la intimidación directa.

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Uno de los episodios más violentos ocurridas apenas semanas después de la boda, cuando Massiel se encerró en una habitación para protegerse mientras Luis Recatero aporreaba la puerta sin cesar. En un acto de desesperación y estrategia para salvarse, la artista abrió la ventana para que cualquier transeúnte pudiera escuchar los gritos y la situación de peligro. Su intención era clara: asegurar que todo el mundo supiera que estaba sufriendo una agresión en el interior del domicilio, creando así un testigo sonoro de su sufrimiento inmediato.

Aborto ilegal y la intervención de una comadrona

Además de la violencia conyugal, Massiel compartió el trauma de una interrupción del embarazo que tuvo que realizar debido a la estricta legalidad vigente en España en aquella época. Dado que el aborto estaba castigado por la ley, la artista tuvo que recurrir a la ayuda de la madre de una amiga, quien ejercía como comadrona. Esta mujer le practicó la intervención a pleno día, un horario elegido específicamente porque era el momento del día en el que la comadrona podía ver con mayor claridad y precisión durante el procedimiento médico clandestino.

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Massiel destacó el inmenso favor recibido, expresando que no tiene cómo agradecerlo a esa mujer, ya que le salvó de una ruina emocional total. La intervención quirúrgica, realizada bajo estas condiciones de riesgo, le permitió sentirse fuerte nuevamente frente a una situación que de otra manera habría sido devastadora para su salud mental. Este relato pone de manifiesto los extremos a los que debían llegar las mujeres para controlar su cuerpo en un contexto social y legal restrictivo durante las décadas de 1960 y 1970.

Engaños y el retorno del abusador

Durante este periodo de vulnerabilidad, Massiel intentó buscar refugio lejos de la fuente de su dolor. La artista aseguró que llegó a pedir ayuda a la familia de su marido para que le permitieran ir a vivir con ellos, esperando encontrar un espacio seguro y de apoyo. Sin embargo, sus esfuerzos por escapar de la situación fallaron rotundamente debido a la manipulación ejercida por Luis Recatero, quien lograba recuperar el control de la situación mediante tácticas de victimización y engaño.

Según relató la cantante, su esposo siempre volvía con el mismo cuento, alegando pena y ofreciendo excusas sobre su comportamiento. Recatero justificaba su presencia constante y su control mediante afirmaciones falsas, como decir que no iba a salir con amigos o inventando situaciones de incapacidad. Massiel aclaró que todas estas razones eran mentira, utilizadas únicamente para mantenerla atada a la relación y evitar que se alejara definitivamente de su entorno violento, prolongando así su cautiverio emocional.

Ruptura del silencio tras más de 50 años

La decisión de Massiel de narrar estos episodios llega después de más de medio siglo guardando silencio, un lapso de tiempo durante el cual optó por no exponer su dolor privado. La artista afirmó recientemente que decide contar su historia porque el tema ya no puede seguir siendo guardado, reconociendo la necesidad de liberar esa carga acumulada durante décadas. Este acto de valentía no solo personaliza su historia, sino que también visibiliza las realidades ocultas de muchas mujeres en contextos similares del pasado.

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Al compartir su testimonio en un formato de divulgación mediática, Massiel busca cerrar un ciclo personal y ofrecer una perspectiva histórica sobre las dificultades enfrentadas. Su relato sirve como un testimonio crucial sobre la prevalencia de la violencia doméstica y la falta de opciones legales para las mujeres en la España de finales de los años 60. La cantante ha transformado su silencio en una herramienta de consciencia social, asegurando que su experiencia no sea olvidada por el legado histórico de la industria del entretenimiento en España.