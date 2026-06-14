Masivas protestas en Madrid y Barcelona en defensa de la educación pública

Decenas de miles de docentes, familias y sindicatos se manifiestan en Madrid y Barcelona para denunciar la insuficiencia de las negociaciones, las altas ratios, la falta de apoyos y la infrafinanciación del sistema educativo público.

Docentes, familias y sindicatos han salido a las calles de Madrid y Barcelona para defender la educación pública ante las insuficientes negociaciones recientes. En Madrid , la manifestación comenzó en la plaza de Neptuno y culminó en la Puerta del Sol, con unas 1.500 personas protestando contra ratios insostenibles y la falta de apoyo para alumnado con necesidades especiales.

También se denunció la infrafinanciación y el deterioro de colegios. Los participantes coreaban consignas como 'La pública se defiende' y portaban pancartas exigiendo más recursos. Muchos docentes expresaron su hartazgo ante una situación que consideran crítica: 'Madrid, a pesar de ser la comunidad más rica, es la que invierte menos en lo público y se produce un proceso de privatización', señaló una profesora.

La movilización refleja el descontento acumulado tras meses de negociaciones fallidas con la Consejería de Educación, que ha ofrecido aumentos presupuestarios considerados insuficientes por los colectivos convocantes. Los organizadores advierten que, de no haber avances, las protestas se intensificarán en las próximas semanas. En Barcelona, la situación ha sido similar aunque con mayor asistencia. Unas 7.000 personas, según la Guardia Urbana, y unos 25.000 según los organizadores, participaron en una manifestación que recorrió el centro de la ciudad.

El lema central fue exigir un nuevo pacto educativo ante la emergencia social y educativa en Cataluña. Los asistentes denunciaron que las ratios de alumnos por aula son las más altas de Europa, lo que dificulta la atención personalizada y afecta la calidad educativa.

'Como persona que cuido criaturas, que cuido seres humanos, son muy insuficientes, tenemos las ratios más altas de toda Europa', comentó una asistente. También se reclamó más inversión en infraestructuras escolares y en programas de apoyo para estudiantes con dificultades. La protesta contó con la presencia de representantes de los principales sindicatos educativos y de asociaciones de padres y madres, quienes hicieron un llamamiento a la unidad para frenar el deterioro del sistema público.

Ambas movilizaciones coincidieron en su diagnóstico: la educación pública sufre un abandono progresivo que amenaza su sostenibilidad. Los manifestantes pidieron a las administraciones que asuman su responsabilidad y negocien de buena fe un plan de mejora que incluya reducción de ratios, aumento de plantillas, mejora de instalaciones y mayor financiación.

Asimismo, criticaron la falta de avances en la equiparación salarial del profesorado y la precariedad laboral en el sector. La respuesta institucional, por ahora, se limita a declaraciones de intenciones sin compromisos concretos. Los convocantes advierten que estas protestas son solo el inicio de una campaña de movilizaciones si no se atienden sus demandas.

La defensa de la educación pública se ha convertido en un eje transversal que une a diferentes sectores sociales, como demuestran las cifras de participación en ambas ciudades. La comunidad educativa espera que esta presión ciudadana obligue a los gobiernos autonómicos a tomar medidas urgentes antes del próximo curso escolar





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