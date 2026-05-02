Masiva Manifestación Policial en Madrid Exige Igualdad de Trato y Descontento con el Gobierno

Miles de policías y guardias civiles se manifestaron en Madrid para exigir las mismas condiciones laborales y denunciar lo que consideran un trato desigual. La protesta, con fuerte presencia de representantes de la derecha política, pone de manifiesto una creciente politización de las asociaciones policiales.

La exigencia de un trato equitativo para todos los miembros de las fuerzas de seguridad españolas, sin distinción de rango o función, fue el núcleo central de una manifestación masiva celebrada en Madrid el pasado 18 de abril.

Según datos proporcionados por la Delegación del Gobierno, aproximadamente 4.500 policías y guardias civiles se congregaron para expresar su descontento y reivindicar las mismas condiciones laborales, el mismo reconocimiento por su esfuerzo y el mismo nivel de protección ante los riesgos inherentes a su profesión. Aarón Rivero, secretario general de Jupol, fue contundente al declarar que 'no puede haber policías de primera y de segunda' y advirtió al Gobierno que, de no atender sus demandas, se verán obligados a continuar con las protestas.

La manifestación contó con la presencia de representantes de partidos de derecha y extrema derecha, como Samuel Vázquez de Vox y Pedro Muñoz Abrines del Partido Popular, lo que ha suscitado interrogantes sobre la creciente politización de las asociaciones policiales. Vox, a su vez, se reunió con diversas organizaciones policiales en Cataluña, criticando el supuesto 'maltrato sistemático' que sufren los agentes y rechazando los acuerdos del PSOE con partidos independentistas.

Esta cercanía con formaciones políticas de derecha ha generado debate sobre la apoliticidad declarada de estas asociaciones y su postura generalmente crítica hacia las iniciativas de izquierda. El panorama sindical dentro de las fuerzas de seguridad es complejo, con una distinción importante entre sindicatos y asociaciones. Los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía, el órgano de diálogo entre el Ministerio del Interior y los funcionarios, son los que ostentan mayor poder de negociación.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Jupol lideran este Consejo, con cuatro vocales cada uno, seguidos por el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Confederación Española de Policía (CEP) con dos vocales cada uno. La Unión Federal de Policía (UFP) y Equiparación Ya completan la representación con un vocal cada una. Tanto SUP como Jupol son considerados los sindicatos más politizados, aunque sus representantes niegan esta afirmación.

El SUP, con una trayectoria de cinco décadas, representa a aproximadamente un tercio de los agentes y ha estado recientemente en el centro de la polémica por su colaboración con Desokupa, una empresa conocida por sus prácticas controvertidas en los desalojos. A pesar de las críticas, el SUP defiende que estas colaboraciones se basan en el beneficio concreto para los policías y no en afinidades ideológicas, incluso agradeciendo públicamente a Desokupa donaciones de chalecos antibalas y apoyo a sus reivindicaciones.

La postura crítica del SUP hacia el Gobierno ha sido constante durante la legislatura, con declaraciones contundentes contra representantes de EH Bildu y la ley de amnistía. Sus comunicados y publicaciones en redes sociales reflejan una clara inclinación hacia la derecha, con querellas presentadas contra figuras políticas de izquierda y expresiones de indignación ante protestas consideradas contrarias a sus intereses.

Esta evolución hacia una mayor politización de las asociaciones policiales plantea interrogantes sobre su independencia y su capacidad para representar los intereses de todos los agentes, independientemente de su ideología. La creciente presencia de representantes de partidos de derecha en las manifestaciones y reuniones con sindicatos policiales sugiere una alineación estratégica que podría comprometer la objetividad y la imparcialidad de estas organizaciones.

La cuestión central reside en si esta politización es un reflejo de una genuina preocupación por la seguridad y el bienestar de los agentes, o si se trata de una instrumentalización política con fines partidistas. El debate sobre la apoliticidad de las asociaciones policiales y su creciente inclinación hacia la derecha continúa abierto, generando controversia y alimentando la desconfianza en su capacidad para actuar como representantes legítimos de todos los miembros de las fuerzas de seguridad





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