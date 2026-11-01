Masia Freixa Terrassa Historia y Rehabilitación del Edificio Modernista

Descubre la historia de la Masia Freixa en Terrassa. Un ejemplo de arquitectura modernista transformado en museo y centro turístico tras su rehabilitación.

La Masia Freixa en Terrassa es un edificio emblemático que oculta una paradoja histórica tras su nombre. Aunque su silueta blanca con arcos evoca las tradicionales masías catalanas, nunca tuvo fines agrícolas. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, durante la expansión industrial de la ciudad.

Origen Industrial y Diseño Modernista

El inmueble fue concebido originalmente como una fábrica de hilados de alpaca para la firma Freixa i Sans. Este proyecto reflejaba la pujanza económica de Terrassa, una ciudad volcada en la producción textil de la época. Entre 1907 y 1910, el industrial Josep Freixa decidió transformar la antigua nave fabril en su residencia privada.

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Para esta metamorfosis, Freixa encomendó el proyecto al arquitecto municipal Lluís Muncunill i Parellada. Muncunill era un ferviente admirador de la obra de Antoni Gaudí. Él conservó la estructura perimetral previa pero superpuso una concepción innovadora dominada por el ladrillo plano. La cubierta se revistió con un trencadís de vidrio y mortero gris brillante que capta la luz del sol.

El interior de la vivienda fue diseñado con un exquisito gusto modernista por el artista Joaquim Vancells. Él preservó formas orgánicas en la carpintería de álamo barnizado con bordes redondeados. La distribución sustituyó el vestíbulo urbano por una gran sala central que organizaba las estancias de la casa y conectaba con el majestuoso comedor.

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Transformación en Espacio Público

El entorno exterior se acondicionó con jardines de estilo romántico proyectados por el pintor Rafael Benet i Vancells. Este parque incorporó reproducciones de estatuas clásicas, como la de una figura mitológica. Estas modificaciones integraron la naturaleza con la arquitectura industrial convertida en hogar burgués.

Tras décadas funcionando como residencia privada de la familia Freixa, el devenir político del siglo XX alteró el destino del inmueble. Con el estallido de la Guerra Civil, la finca fue incautada por las autoridades republicanas. Las autoridades instalaron la Escuela Nova Unificada en sus dependencias, marcando el inicio de su transformación hacia usos colectivos.

Tras el conflicto bélico, la edificación retornó a sus propietarios, pero el interés municipal creció. En 1958, el Ayuntamiento de Terrassa formalizó la compra de la finca completa. Esta superficie abarcaba más de veinte mil metros cuadrados de terreno y edificios históricos de gran valor cultural.

Apenas un año después, los antiguos jardines privados abrieron sus puertas a la ciudadanía. Se convirtieron en el Parque de la Masia Freixa, el primer parque público en el centro urbano de la ciudad. Esta integración permitió proteger su valor arquitectónico y garantizar el libre acceso de los vecinos.

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Cultura y Rehabilitación Reciente

Durante la segunda mitad del siglo XX, la Masia Freixa albergó la sede del Conservatorio de Música de Terrassa. Sus salones decorados con sinuosas molduras de yeso sirvieron de aulas para estudiantes de canto e instrumentos. Las notas resonaron bajo sus arcos parabólicos hasta 2003, cuando el centro fue trasladado.

Tras el traslado, el edificio sirvió como lugar de votación para comicios locales y nacionales. Los ciudadanos depositaban sus votos bajo los icónicos techos de Muncunill en una etapa de transición cívica. Posteriormente, el inmueble mostró signos de deterioro que requerían atención urgente.

Una profunda rehabilitación recuperó el esplendor de sus elementos originales y habilitó espacios inaccesibles. En la actualidad, la Masia Freixa funciona como Casa-Museo y alberga la Oficina Municipal de Turismo. También es sede de la Red de Turismo Industrial de Catalunya.

Los visitantes pueden recorrer sus plantas y ascender a la torre de inspiración catalana. Este recorrido entre telares, salones, aulas y urnas convierte al edificio en símbolo del patrimonio local. La estructura se erige hoy como un testimonio vivo de la evolución histórica de Terrassa.