Mary Peltola derrotará a Dan Sullivan en el Senado de Alaska, consolidando una victoria histórica para los demócratas en un estado republicano y definiendo el equilibrio de poder en la nueva legislatura.

La exrepresentante demócrata Mary Peltola derrotará al senador republicano Dan Sullivan en la contienda por el Senado de Alaska, según las proyecciones de la unidad de análisis electoral de CNN, logrando así un escaño muy disputado para los demócratas en un estado de tendencia republicana.

Peltola frustró el intento de Sullivan de conseguir un tercer mandato tras una batalla seguida a nivel nacional, que atrajo al presidente Donald Trump a Alaska y estuvo marcada por un intenso debate sobre quién estaba mejor preparado para atender las necesidades particulares de este estado vasto y remoto.

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Registro Histórico de Mary Peltola

Peltola, de ascendencia yup'ik, está a punto de convertirse en la primera senadora nativa americana de Alaska, así como en una de las primeras mujeres nativas americanas en llegar al Senado en todo el país. Compartirá este último hito con Peggy Flanagan, vicegobernadora demócrata de Minnesota, quien acaba de ser elegida para ocupar un escaño vacante en el Senado de su estado.

La contienda de Alaska se convirtió en una pieza clave para que los demócratas alcanzaran la mayoría, después de que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, reclutara a Peltola para intentar un regreso político en un estado que Trump ganó por 13 puntos porcentuales en 2024. Tras la "ola azul" que marcó las elecciones intermedias, se proyecta que los demócratas ocupen 56 escaños en la cámara a partir de enero.

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Peltola ocupó el escaño de representación estatal única de Alaska en la Cámara de Representantes entre 2022 y 2025, convirtiéndose en la primera nativa americana del estado elegida para el Congreso. Aunque perdió la reelección en 2024 frente al republicano Nick Begich, obtuvo resultados significativamente mejores que los de su partido en las elecciones presidenciales de ese mismo año.

Controversia Legal sobre el Candidato Dan Sullivan

La contienda por el Senado de este año presentó una particularidad: otro Dan Sullivan, un maestro jubilado, logró inscribirse en la boleta electoral y avanzar a las elecciones generales, amenazando con restar votos republicanos al titular del cargo. Los republicanos acusaron a los demócratas de haber reclutado al otro Sullivan para confundir a los votantes, una acusación que el partido negó.

Días antes de las elecciones, el Gobierno de Trump dio el paso inusual de presentar una demanda para impedir la certificación de los resultados si el titular perdía, argumentando la confusión que podría generar la presencia del otro Dan Sullivan. Poco después, el New York Times informó que operadores demócratas que trabajaban para Peltola habían reclutado al segundo Dan Sullivan, intensificando así la batalla partidista en torno a este candidato que dividía el voto.

Si bien la campaña de Peltola siguió negando cualquier participación en la candidatura del otro Dan Sullivan, el gobernador republicano de Alaska, Mike Dunleavy, inició una investigación sobre las acciones descritas en el artículo del Times, y Trump exigió que Peltola fuera procesada y retirada de la boleta electoral. A principios de noviembre, un juez federal desestimó la demanda de la administración sobre las elecciones, aunque el Departamento de Justicia ha presentado un aviso de apelación.

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Dunleavy ha planteado la posibilidad de que el estado retenga la certificación de los comicios mientras se lleva a cabo la investigación, lo que agrega una capa de incertidumbre administrativa y legal posterior a la victoria proyectada.

Estrategia Política y Visitas Oficiales

Trump y el vicepresidente J. D. Vance visitaron Alaska por separado durante las últimas semanas de la campaña electoral para apoyar a Sullivan, quien se presentó como un legislador más eficaz que Peltola en el Congreso. Sullivan intentó vincular a Peltola con figuras demócratas a nivel nacional, incluido el expresidente Joe Biden, y arremetió contra los "progresistas de los 48 estados contiguos", afirmando que no comprendían el estilo de vida único de Alaska.

Con el lema de campaña "pesca, familia y libertad", Peltola se distanció de su partido a nivel nacional, promoviéndose como una defensora de la seguridad fronteriza, el derecho a portar armas y la industria del petróleo y el gas. También difundió anuncios para contrarrestar los ataques republicanos sobre su postura respecto a los derechos de las personas transgénero, declarando: "No, no quiero que los niños se sometan a cirugías de cambio de género ni que haya hombres en los baños de las niñas".

La derrota proyectada de Dan Sullivan marca un cambio significativo en la representación política de la región norteña, obligando a analizar cómo la identidad indígena y las políticas locales influyeron en la decisión final del electorado en un contexto nacional polarizado.