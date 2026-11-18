Mary Peltola vence a Dan Sullivan en Alaska, permitiendo a los demócratas recuperar el control del Senado con una ventaja de 51-49 sobre los republicanos tras sumar ocho escaños clave.

La demócrata Mary Peltola ha asegurado la victoria en la disputa por el escaño del Senado en Alaska, un triunfo que sella el control del chambers alto del Congreso de Estados Unidos por parte de su partido. Con esta adhesión, los demócratas alcanzan una ventaja de 51 senadores frente a los 49 de los republicanos, consolidando su mayoría tras las elecciones del 3 de noviembre. Este resultado cierra la asignación de los últimos escaños pendientes y representa un cambio significativo en el equilibrio de poder legislativo.

Peltola supera a Sullivan con margen preciso

Los datos de CNN confirman que Mary Peltola aventaja al actual senador republicano Dan Sullivan con una diferencia de 11.475 votos. Sullivan, quien alcanzó el 46,1 por ciento de los sufragios, recibió un total de 130.162 papeletas. La victoria de Peltola no solo le devuelve a Alaska una representación en el Senado, sino que también marca el regreso de un senador demócrata a este estado, un hecho que no ocurría desde 2008 cuando Mark Begich derrotó al republicano Ted Stevens.

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La ola demócrata se extiende a ocho estados

La contienda de Alaska se suma a una racha victoriosa sin precedentes para los demócratas en el Senado, quienes han arrebatado otros ocho escaños a los republicanos durante esta jornada electoral. Las victorias clave se registraron en estados tradicionalmente diversos o republicanos, como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas. Esta expansión geográfica de la mayoría demuestra una resistencia notable del partido azul en áreas que no suelen ser sus bastiones tradicionales.

El impacto del voto independiente y logísticas

El análisis detallado de la carrera en Alaska revela que el candidato independiente Daniel J. Sullivan Jr. obtuvo 4.684 votos. Esta cifra fue insuficiente para alterar el resultado final, ya que quedó muy por debajo del margen de victoria de Mary Peltola sobre Dan Sullivan. El proceso de escrutinio se prolongó debido a las dificultades logísticas propias de las comunidades más remotas de Alaska y a los plazos extendidos para el voto por correo, que permiten la recepción de papeletas enviadas desde el extranjero hasta quince días después de la fecha de los comicios.

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Victoria histórica de Kreiss-Tomkins en gubernatura

Paralelamente a la disputa senatorial, Jonathan Kreiss-Tomkins se ha convertido en el primer candidato de su partido en ganar las elecciones a gobernador de Alaska desde 2002. Este hecho histórico se proyectó como cierto el pasado sábado por los medios de comunicación. Su triunfo añade una nueva capa de complejidad política al estado, que ahora cuenta con una nueva dirección ejecutiva además de la renovación en su representación federal.

Reacciones políticas en Washington y Alaska

En el panorama político más amplio, la presidente Donald Trump ha declarado recientemente que Estados Unidos no necesita un pacto con Irán. Simultáneamente, ha instruido al vicepresidente Vance para que se centre sus esfuerzos en combatir lo que él denomina la corrupción de los demócratas. Estas declaraciones contrastan con el éxito electoral del partido opositor en Alaska y otros estados, donde la estrategia demócrata ha logrado movilizar a votantes clave para revertir tendencias republicanas previas.