Martina Klein y Álex Corretja: 48 Horas Inolvidables en Roma con la Familia

Martina Klein y Álex Corretja vivieron una escapada familiar de 48 horas en Roma, combinando historia, paseos y momentos memorables. Descubre cómo disfrutaron de la Ciudad Eterna con sus hijos.

Martina Klein lo resume con una frase que cualquiera que haya estado en la Ciudad Eterna entiende al instante: 48 horas en Roma no son suficientes… pero sí inolvidables. Y es que eso es exactamente lo que vivió junto a Álex Corretja y sus hijos en una escapada familiar que combinó historia, paseos sin prisa y momentos que se quedan para siempre. Porque Roma no se ve, se siente. Incluso cuando el tiempo apremia.

La magia de Roma, con sus siglos de historia, sus obras maestras y su ambiente vibrante, se experimenta en cada rincón, desde las majestuosas ruinas hasta las pequeñas trattorias con encanto. La escapada de Martina Klein y su familia es un claro ejemplo de cómo, incluso en un corto período de tiempo, se pueden crear recuerdos duraderos y conectar con la esencia de la ciudad. El secreto, como demuestran, reside en la combinación perfecta de planificación y espontaneidad, en la capacidad de sumergirse en la cultura local y en la apertura a dejarse sorprender por cada descubrimiento. La elección de Roma como destino familiar no es casualidad. La ciudad ofrece algo para todos, desde los amantes de la historia y el arte hasta los que buscan simplemente disfrutar de un ambiente único y relajado. Los niños, por su parte, encuentran en Roma un inagotable campo de juegos y aventuras, con sus plazas, sus fuentes y sus rincones llenos de magia. La familia Klein-Corretja eligió la forma más auténtica de descubrir Roma: caminando. Su paseo los llevó a la Fontana di Trevi, la más grande y ambiciosa del barroco. Situada en el cruce de tres calles, marcando el punto final del Aqua Virgo, uno de los antiguos acueductos que suministraban agua a la ciudad, tiene un frente de cerca de 40 metros, el palacio Poli como telón de fondo y como motivo principal dos tritones guiando la carroza en forma de concha del dios Neptuno. La leyenda dice que tirar una moneda a las aguas de la monumental obra de Bernini garantiza regresar a Roma. No sabemos si la modelo y su pareja cumplieron con la tradición porque desde el mes de febrero para acceder a sus inmediaciones hay que pagar una entrada (2 €) entre las 9 de la mañana y las 10 de la noche, que se adquiere online en fontanaditrevi.roma.it. El recorrido continuó explorando otros puntos emblemáticos de la ciudad, absorbiendo la atmósfera romana y saboreando la gastronomía local. La elección de una escapada familiar a Roma es una decisión acertada para aquellos que buscan una experiencia enriquecedora y memorable. La ciudad ofrece una combinación perfecta de historia, cultura, arte y gastronomía, que cautiva a visitantes de todas las edades. La planificación de un viaje a Roma debe incluir una cuidadosa selección de lugares a visitar y actividades a realizar, pero también debe dejar espacio para la improvisación y el descubrimiento. El paseo de la familia Klein-Corretja es un ejemplo de cómo se puede disfrutar al máximo de una ciudad en un corto período de tiempo, combinando visitas a lugares emblemáticos con momentos de relax y diversión. La flexibilidad y la apertura a nuevas experiencias son clave para aprovechar al máximo la magia de Roma. La elección de la Fontana di Trevi como punto de partida es un acierto, ya que representa uno de los símbolos más icónicos de la ciudad y ofrece una experiencia visualmente impresionante. Sin embargo, el paseo de la familia Klein-Corretja por Roma no se limitó a la Fontana di Trevi. Exploraron otros lugares emblemáticos, como el Coliseo y el Foro Romano, sumergiéndose en la rica historia de la ciudad. Además, se dejaron llevar por el encanto de las calles romanas, descubriendo rincones escondidos y saboreando la auténtica gastronomía local. La combinación de historia, cultura y gastronomía es lo que hace que Roma sea un destino tan especial. La ciudad ofrece una experiencia sensorial completa, que cautiva a los visitantes y los transporta a otra época. La escapada de la familia Klein-Corretja es un testimonio de cómo, incluso en un corto período de tiempo, se puede disfrutar al máximo de la magia de Roma y crear recuerdos inolvidables





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